11-04-2019

Fue declarado culpable de homicidio culposo triplemente agravado

En el marco de un procedimiento abreviado parcial, un hombre fue declarado culpable del homicidio culposo triplemente agravado del que resultada víctima Francisco Oscar Linares, ocurrido en agosto del año pasado en Ruta 65.

Ahora se deberá avanzar en la etapa de cesura en la que el fiscal Martín Pezzetta y el querellante particular, Fernándo Gómez, adelantaron que requerirán una pena de cumplimiento efectivo.

El hecho llevado a juicio ocurrió en Fernández Oro el 2 de agosto de 2018 a las 05:57 aproximadamente, cuando el acusado conducía un automóvil Renault Laguna por Ruta 65 en inmediaciones del Puente 83. En esas circunstancias, el acusado impactó la parte trasera del Fiat Siena conducido por la víctima fatal, provocando que pierda el control e impacte de frente con una camioneta Toyota Hilux que circulaba por el lugar pero en sentido contrario.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones de carácter graves, mientras que Linares falleció producto de las lesiones sufridas en el choque.

Cabe señalar que el imputado conducía con un nivel de alcohol en sangre de 2.04 gramos por litro en sangre y que la maniobra en la que impactó al Fiat Siena resultó antirreglamentaria según lo dispuesto en el artículo 39 inciso B de la Ley Nacional de Tránsito nro. 24.449.

La calificación legal en la que la fiscalía encuadró el caso es la de homicidio culposo triplemente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor y lesiones graves culposas también triplemente agravadas, en carácter de autor. Las tres circunstancias agravantes son: que el acusado circulaba con 2.04 gramos de alcohol en sangre, es decir el doble de lo previsto por el Código Penal para el agravamiento de la figura, que circulaba sin carnet de conducción habilitante puesto a que el mismo había vencido en el año 2015 y que transitaba en claro exceso de velocidad conduciendo a 133 kilómetros por hora en una zona en la que la máxima prevista era la de 60 kilómetros por hora.

A partir del caudal probatorio y debido a que la defensa particular del acusado, representada por el abogado Guillermo Oviedo, adelantó que no cuestionarían la acusación ni la calificación legal, el fiscal Martín Pezzetta y el querellante particular Fernando Gomez - quien representa a la familia de la víctima fatal - propusieron avanzar hacia jn procedimiento abreviado por la declaración de culpabilidad del acusado.

El imputado aceptó su responsabilidad en el hecho y la calificación legal, por lo que el Juez de Juicio, Julio Sueldo, lo declaró culpable del delito mencionado. A partir de lo anterior, las partes contarán con el plazo previsto para el ofrecimiento de prueba de cara a la audiencia de cesura que tendrá lugar en las próximas semanas.

El representante del Ministerio Público adelantó que por las características del caso y la escala penal prevista para este delito, solicitará una pena de cumplimiento efectivo y superior a tres años, por lo que solicitó la conformación de un Tribunal Colegiado.