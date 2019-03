Noticias

“Weretineck no es invencible, nosotros ya le ganamos”

“Weretilneck no es invencible, nosotros ya le ganamos” indicó la candidata a gobernadora de Cambiemos, en relación a elección del 2017. “Además -agregó- miramos las encuestas y, como es él, de mirar todo el tiempo encuestas, debe estar preocupado” dijo, deslizando que los sondeos -al menos los que tiene el macrismo- no son óptimos”.

Matzen ratificó: “no hay invencibles en la política. En el 2017 me ponían cuarta o quinta y cuando abrimos las urnas estaba segunda. Ahora estoy en mejor condición que en ese momento, he recorrido la provincia incansablemente. En el 2017 yo tenía un buen conocimiento para dentro de mi partido, pero no para afuera”.

Sobre la judicialización de la política, aseguró que “no he querido focalizar nuestro tiempo en esto, salimos a recorrer la provincia contándole a la gente nuestra propuesta”, y apuntó que “sabemos cómo gobierna Weretilneck: sin un plan, sin una dirección. Río Negro es una provincia rica que no se le ha puesto el ojo donde debió”, se quejó.

“El proceso del gobierno debió haber sido con proyectos a corto, mediano y largo plazo y solo se gobierna al corto plazo. Tenemos un gobernador muy simpático, que ha trabajado mucho, muy presente, pero tenía que descansar cuatro años y volver, en todo caso, después como candidato si le quedaban cosas por hacer”, explicó.

La dirigente aseveró que la Provincia debe tener un sistema como el de Mendoza, donde los gobierno son de cuatro años. “Hay que priorizar los proyectos”, y limitar la reelección hace que “uno se preocupe en quién será su sucesor para la continuidad del proyecto. Y así nadie se apropia del poder. Me parece terrible no tener un proyecto que no supere a las personas”, cerró.