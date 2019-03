Noticias

06-03-2019

ATE denuncia que el intendente de Regina cobra más que el Presidente

En plena discusión salarial accedieron al recibo del intendente y se corroboró que cobra $150 mil, más que el Presidente y el Gobernador.

La Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro denunció que el intendente de Villa Regina, Carlos Vazzana, cobra $150 mil mensuales. La información se difundió luego de acceder a los recibos de sueldo.

Durante las últimas horas ATE tuvo acceso a los recibos de haberes y planillas de liquidación de los sueldos de los funcionarios e intendente de Regina, y se pudo constatar que perciben ingresos mensuales muy por encima del Gobernador y aún más elevados que los del propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El sindicato indicó que denunciará al jefe comunal por malversación de fondos públicos, ya que para asegurar que los secretarios y directores de su gabinete tengan salarios superiores a los $150 mil violó el Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales (Ley 811), además de otras normas jurídicas provinciales y nacionales que son de orden público.

“Esto es una vergüenza. No puede haber intendentes en la provincia que ganen más que el Presidente. Y menos aún que para hacerse de esos ingresos mensuales violen todas las leyes. Esta Municipalidad nunca estuvo tan mal administrada. Dicen que no hay plata para aumentar los sueldos de los trabajadores o para organizar la Fiesta de la Vendimia, pero no cuentan que toda la plata que los vecinos pagan en impuestos y tasas van a parar a sus bolsillos”, expresaron desde la conducción del sindicato.