29-03-2019

VIEDMA

Preocupación por permanentes tiroteos en barrio Lavalle y alrededores

Vecinos de diferentes barrios de Viedma donde se registra una compleja situación se organizan para manifestar su preocupación en torno a permanentes tiroteos que se registran a diferente hora del día. Una vecina del barrio 22 de Abril contó lo sucedido.



“Es una situación que estamos viviendo desde el fin de semana. Estamos en un momento angustiante, porque en las calles pasan gente armada, chicos en moto armados a plena luz del día, sin ningún tipo de pudor, hay balaceras constantemente”, refirió la vecina.



La mujer indicó que los acontecimientos violentos se han registrado en horarios en que van y vienen chicos de la escuela y cuando mucha gente llega de trabajar. “Así venimos hace más de tres días con esta situación. La policía, si bien hace prevención dando vueltas por las calles del barro, no se ha logrado hacer nada porque los tiros continúan sin ningún tipo de respuestas”, expresó la vecina.



“Es una situación que ya no se tolera. Los chicos tienen que estar encerrados en su casa porque no pueden salir ni a andar en bici, ni a jugar, porque no sabes cuándo puede venir la balacera y no perdona a nadie. Sin ningún tipo de conciencia se tirotean a plena luz del día y es insostenible la situación”, expresó la mujer.



“No tenemos respuestas de ningún tipo. Sabemos que es un enfrentamiento entre bandas y la gente está en el medio. Tenemos que andar preguntando entre vecinos si se puede entrar al barrio, si se escucharon tiros. Estamos encerrados en nuestra propia casa, atados de pies y manos porque la policía no puede hacer nada”.



El problema se registra entre las calles 25 y 4. Desde ese punto se registran los constantes ataques entre si, que muchas veces se extienden a lo largo de las barriadas. “No sé, qué están esperando para buscarle una solución a esta situación”, contó la mujer quién aseguró que “nadie nos da una respuesta y no sabemos cómo va a seguir esto”, puntualizó.