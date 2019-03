Noticias

28-03-2019

Carreras:"En Buenos Aires no tienen idea de cómo vivimos"

“Queremos darle continuidad a este proyecto, trabajando en equipo, buscando soluciones en conjunto porque no existe eso de solucionar las cosas de forma individual”.

Con este mensaje, la candidata a gobernadora por Juntos Somos Río Negro, Arabela Carreras, estuvo en San Carlos de Bariloche, donde recibió el acompañamiento de distintas instituciones de la comunidad y de localidades vecinas. Encabezó uno de sus primeros actos como cabeza de la fórmula de Juntos, acompañada por cientos de personas.

“Somos capaces de hacerle frente a un futuro promisorio porque ya tiene un pasado y un presente que nos marca el camino hacia delante”, afirmó la candidata. Y en ese presente, destacó la figura de la mujer en la sociedad, “este lugar le va a pertenecer a todas las mujeres de la provincia, porque ganamos ese lugar, luchando por años, denunciando los femicidios, las disparidades y desigualdades”.

Carreras fue la elegida para ser la conductora de un proyecto que tiene detrás la figura del gobernador Alberto Weretilneck: “Esta persona que transformó Río Negro, desde el amor y el compromiso hacia el otro, desde el contacto, la cercanía, de saber que el otro es tan importante como cualquiera, de llevar políticas públicas a todos los rionegrinos”.

Por eso lamentó el rechazo de la Corte Suprema de Nación hacia la candidatura de Weretilneck porque “en Buenos Aires no tienen idea de cómo vivimos nosotros, no saben quiénes somos y toman esta decisión, de rechazar a Alberto, alguien a quien la constitución no le impedía ir”.

Pero se mostró preparada para el desafío: “Vamos a buscar soluciones, construir en conjunto, y este equipo va a seguir gobernando, dándole continuidad a todo lo bueno que ocurrió en esta provincia”.

Sobre su compañero de fórmula, Alejandro Palmieri, afirmó: “Alejandro es alguien con quien me llevo tremendamente bien, me entiendo, somos parte de este proyecto, de la escuela de Juntos, aprendimos a gestionar, a trabajar en equipo y a consultarnos”.

La cita fue en Bariloche, su ciudad natal. “Encontrarme con toda la historia de mi vida fue hermoso, recordar a ‘Beto Icare, a quien le voy a estar agradecida siempre de haberme iniciado en la política: “Me inspiró, caminamos los barrios, como hoy lo hacemos con el gobernador; Beto dio todo su cuerpo, su alma, realmente me emociona”, enfatizó Carreras.

La candidata recibió el acompañamiento de representantes de instituciones deportivas; de mujeres y jóvenes; Centros de Abuelos; comerciantes, empresarios y referentes de distintos Comisiones de Fomento, como Villa Llanquín, El Manso, Villa Mascardi y Paso Flores.

