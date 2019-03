Noticias

27-03-2019

San Antonio tiene un espacio de atención en violencia familiar

Los vecinos de San Antonio Oeste disponen de una Comisaría de la Familia con personal especializado y capacitado en la materia, lo que permitirá brindar apoyo a quienes que sufran estas problemáticas.

La comisaría que inauguró el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, está destinada a atender, en primera instancia, la problemática social que se caracteriza por el desarrollo de conductas que provocan daños (maltrato, abuso físico, psicológico, emocional, sexual, económico) entre las personas que integran una familia, ya sea por acción u omisión y que ponga en peligro a alguna de ellas.

El Gobernador resaltó la importancia de esta comisaría especializada ya que gran parte de accionar de la Policía “tiene que ver con el abuso y la violencia intrafamiliar, y todos aquellos tipos de conductas que hacen al interior de una familia y que tiene que ver con la infancia, niñez y adolescencia”.

“En este tipo de problemáticas el abordaje es integral”, aseguró el Mandatario y agregó que “la finalidad de esta comisaria es que la persona que es víctima de una situación de violencia tenga un lugar específico donde llegar con su pedido de auxilio”.

El nuevo espacio permitirá abordar este tipo de problemática “caso por caso”, y por ende con un mayor grado de compromiso, tanto a nivel social como personal, otorgando una atención primaria (intervención), contención, asesoramiento y derivación a los organismos correspondientes por leyes vigentes y cuando las situaciones lo ameriten.

“Quienes tengan que pedir ayuda por una situación de violencia intrafamiliar van a tener en el Golfo a personal especializado y un lugar especifico. Luego viene el seguimiento, no hay Política Pública de lucha contra la violencia familiar si luego no hay un seguimiento de esto. Si pensáramos que con el solo hecho de denunciar el tema se termina, nos estaríamos equivocando. Una denuncia es una alerta, un llamado de atención de que no hay que dejar sola a esa familia” subrayó el Gobernador.

Por último, felicitó al personal de la Policía e incitó a que “nunca perdamos la sensibilidad y nos pongamos siempre en el lugar del otro que viene a pedir ayuda”.

El espacio promoverá la cultura de la solución pacífica de los conflictos, la prevención e identificación de situaciones violentas al interior de la familia, y las denuncias de violencia intrafamiliar, abuso sexual; para reducir estas conductas que atentan contra los derechos humanos.

Acompañaron al Mandatario en el acto inaugural el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; jefe de Policía Comisario General, Daniel Jara; la jefa de la Comisaria de la Mujer, Subcomisario Mirta Laura Railef; legisladores y concejales.