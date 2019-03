Noticias

27-03-2019

RíO NEGRO

Quieren declarar "persona no grata" a Patricia Bullrich

El proyecto del Frente Para la Victoria fue presentado en la Legislatura de Río Negro. Hoy la ministra visitará Cipolletti.

Referentes del Frente Para la Victoria presentaron un proyecto a la Legislatura para declarar a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como persona “no grata” en Río Negro. “Se ha cansado de mandar a reprimir ciudadanos acusándolos de violentos o terroristas, estigmatizándolos sin prueba alguna”, aseguran desde el FPV.

El proyecto fue presentado en el marco de la visita que la ministra Bullrich realizará mañana a la ciudad de Cipolletti, para apoyar la candidatura de Lorena Matzen y Flavia Boschi de Cambiemos.

“En nuestra Patagonia, y bajo su mando, las fuerzas armadas son responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La Ministra de Seguridad, ha mentido y utilizado su lugar en el Poder Ejecutivo para desacreditar y estigmatizar la lucha de las comunidades de nuestra región. Incluso, ha tenido declaraciones públicas en las que despreciaba y restaba importancia a lo que pudiese investigar el Poder Judicial en la causa en curso por el asesinato de Rafael Nahuel”, expresó el cipoleño Marcelo Mango, del FPV.

Mango dijo que “es una funcionaria que no respeta la ley, que no respeta las decisiones del Poder Judicial, que manifestó públicamente que Luis Chocobar actuó bien. No estamos hablando de diferencias ideológicas, totalmente necesarias, para una vida democrática. Estamos en presencia de una persona que cree que el Poder Ejecutivo puede estar por encima de las decisiones del Poder Judicial”, remarcó.