27-03-2019

VIEDMA

Culmina convocatoria para adoptar adolescentes

Hasta el 30 de marzo continua vigente la convocatoria pública que realizó el Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, a cargo de la jueza María Laura Dumpé, para dos adolescentes, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a todas l

Una convocatoria corresponde a la adolescente de 13 años que se describe del siguiente modo: “Alegre, divertida, que le gustan los caballos, el mar, que disfruta mucho de las actividades al aire libre, de estudiar inglés, del cine, entre otras”.

Otra convocatoria es para la adolescente de 16 años que se autodescribe como: “soy alegre y sincera, perseverante, me preocupo por las personas y no me gustan las injusticias, soy un poquito celosa, me adapto fácilmente a las nuevas oportunidades de mi vida, me gusta leer, y me gusta pintar”.

El plazo de inscripción cierra el 30 de marzo. Es requisito esencial residir en la Comarca Viedma-Patagones. Se trata de dos llamados independientes, que buscan encontrar una familia para cada adolescente.

Para mayor información pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos al teléfono 02920-441000 interno 1494 en el horario de 07.30 a 13.30 horas. En días hábiles y/o por correo electrónico a ruagfa1@jusrionegro.gov.ar

También es posible acceder a más datos y a los formularios de inscripción en la página web http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/acceso-a-justicia/adopcion/convocatorias.php

Este sitio se puso en línea recientemente por parte del Poder Judicial y contiene información para responder a las preguntas frecuentes de la ciudadanía: ¿quiénes pueden adoptar? ¿quiénes no pueden hacerlo? ¿Cuál es la documentación que se necesita presentar para iniciar un proceso de inscripción en el RUAGFA?

Además, contiene estadísticas de fácil visualización a través de gráficos de la cantidad y perfil de los inscriptos. En un apartado están todos los datos de contacto con cada uno de los Registros Únicos dispuestos en las cuatro circunscripciones de la provincia de Río Negro.

Una convocatoria excepcional

Según se explica en el propio sitio, este tipo de convocatoria abiertas son excepcionales. Para que se llegue a la convocatoria pública de niños, niñas y adolescentes se debe haber agotado la búsqueda, en la base de datos informática, de postulantes inscriptos en el Registro de esta provincia, y debe haber finalizado el proceso de pedido de colaboración a la Red Federal de Registros. Ello se verifica luego de transcurrir un plazo de 20 días hábiles desde el pedido de colaboración a la Red Federal de Registros y corroborar la inexistencia de legajos evaluados y admitidos adecuados al perfil del niño, niña o adolescente.

En este caso se amplía la búsqueda tanto a postulantes inscriptos como a personas no inscriptas.