25-03-2019

Catriel cuenta con una nueva y moderna granja porcina modelo

Una de las mejores granjas porcinas modelo de la Patagonia abrió sus puertas en Catriel.

Cuenta con siete salas acondicionadas para los requerimientos de cada etapa del proceso productivo y forma parte de un proyecto de diversificación económica, que complemente la actividad petrolera.

Además, se inauguraron más de 41.660 m2 de asfalto y 6.872 metros lineales de cordón cuneta y se entregó un sistema de video colonoscopia al hospital local.

En el caso de la granja, los equipamientos incluyen un sistema de tratamiento residual, de alimentación automatizada y de climatización también automático.

El espacio inaugurado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al intendente local, Carlos Johnston, posee tres silos de los cuales dos almacenan 100 toneladas y uno 60 toneladas en los que se coloca el maíz.

Asimismo, cuanta con una planta de alimento balanceado -empleado para la alimentación de los cerdos, como también para abastecer a productores-, filtro sanitario, oficinas administrativas y dependencias para el personal.

El Mandatario resaltó que Catriel hoy es “protagonista de desarrollo provincial y está saldando viejas deudas con los vecinos, de asfalto, espacios verdes, cloacas, gas. Obras y servicios para la gente”.

“Esta no es una granja más, está pensada, diseñada y planificada por gente que sabe. El único destino que tiene es el éxito”, aseguró.

“Hoy es un día muy particular, es un sueño cumplido, y además es una muestra para Río Negro, porque esta granja modelo es la mejor la Patagonia”, celebró el Intendente Johnston.

El complejo cuenta con grupos electrógenos, que garantizan el constante servicio de energía indispensable para las maternidades. La inversión para su construcción rondó los $17.000.000 con fondos provenientes del municipio a través la renegociación de los contratos petroleros, con un valor actual de este activo que ronda los $45.000.000.

El Gobernador resaltó que durante años se pensó en como reemplazar los recursos no renovables “y devolver lo que les correspondía después de haber generado tanta riqueza para los rionegrinos”. “Uno puede vivir en una comunidad que no tiene dinero pero si no tiene proyecto es lo mismo. Lo que distingue a los gobiernos y a las comunidades son los proyectos de ciudades, es saber dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo vamos a ir. En este tiempo Carlos y su equipo nos han demostrado esto”, resaltó Weretilneck.

Mejoras para los vecinos

Durante la jornada, vecinos y autoridades dejaron inaugurados más de 41.660 m2 de asfalto y 6.872 metros lineales de cordón cuneta. La inversión fue superior a los $56.000.000, en su mayoría con fondos del Plan Castello.

Por otro lado, se entregó al hospital local un sistema de video colonoscopia con una inversión superior a los $2.600.000 y un sistema de limpieza y mantenimiento automático del videocolonoscopio, con un costo de $616.000 aportado por la municipalidad, que mejorará la atención del centro de salud. “Son equipos de alta complejidad, lo que nos va a permitir no solo hacer diagnósticos si no también tratamientos”, resaltó la directora del hospital, Laura Leiva.