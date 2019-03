Noticias

24-03-2019

Arabela Carreras-Alejandro Palmieri, la fórmula de JSRN

Arabela Carreras - Alejandro Palmieri es la fórmula de Juntos Somos Río Negro para las elecciones del próximo 7 de abril. Así lo informó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, tras el fallo de la Corte Suprema que lo sacó de la carrera electoral

El mandatario hizo el anuncio público a la 1.20 de la madrugada del sábado a través de sus redes sociales.}

La decisión fue tomada luego de un masivo acto realizado en Fernández Oro, donde ya estaba prevista la inauguración de un local partidario.

Allí, el líder del oficialismo aseguró que el proyecto no perderá fuerza. "La diferencia con los proyectos personalistas es que por más que yo no sea candidato, hay mujeres y hombres que van a continuar este trabajo. La identidad de una provincia no depende de una persona. Hoy, a pesar de la impotencia y la bronca, y de sentirnos ultrajados, tenemos que sacar la fuerza que tenemos los rionegrinos", manifestó.

La propuesta para que Pedro Pesatti sea el candidato de Juntos no logró el suficiente consenso y Weretilneck se inclinó por la ex ministra de Turismo, inicialmente candidata a vicegobernadora de Juntos.