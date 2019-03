Noticias

23-03-2019

“La Corte Suprema frenó un golpe institucional en Río Negro”

Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilita al gobernador Weretilneck a presentarse como candidato por un nuevo período, el presidente del Frente Grande Julio Accavallo expresó que: “la Corte Suprema frenó un golpe institucional en Rio Negro ya que el gobernador Weretilneck, en acuerdo con el Procurador y el Superior Tribunal de Justicia, intentó tener un nuevo mandato violando el artículo 175 de la Constitución Provincial”.

En este sentido el ex diputado nacional afirmó que “los rionegrinos deben tener claro que en este caso no hay proscripción, ni tenemos miedo a enfrentar a ninguno de los candidatos que ponga Macri en la provincia. Acá lo que pasó es que el gobernador quiso atornillarse en el sillón y seguir eternamente en el poder, afortunadamente las instituciones funcionaron y la Corte Suprema defendió la vigencia de la Constitución Provincial”.

“Es muy buena señal para la democracia que la Corte haya fallado en contra de los intentos de re-reelección del gobernador Weretilneck, de esta manera el máximo órgano judicial ratificó lo planteado por el Frente para la Victoria respecto a que la Constitución Provincial no permitía un tercer mandato de Weretilneck” expresó Accavallo.

El dirigente frentista detalló que “la intención de Weretilneck de perpetuarse en el poder había provocado en nuestra provincia un verdadero descalabro institucional y de confusión de los roles de los poderes del Estado. El Procurador y el Superior Tribunal de Justicia que deben resguardar los principios constitucionales, por el afán de ser funcional a los intereses políticos del gobernador, fallaron a su favor contrariando la propia Constitución Provincial. Forzaron la interpretación del artículo 175 y plantearon que el Vicegobernador no es parte del Poder Ejecutivo sino del Legislativo para demostrar que no son una formula y de esta manera interpretar que estaba permitida la re-reelección de Weretilneck”.

Accavallo también expuso que “la Corte ratificó que el artículo 175 de la Constitución Provincial fue diseñado por el constituyente para limitar los terceros mandatos. No era posible pensar que se autorizara el caso de Weretilneck ya que de este caso se podía derivar a la reelección indefinida. El máximo órgano judicial claramente determinó, como lo veníamos planteando, que utilizando cualquier método de interpretación jurídica que se intente, nos arriba a la única conclusión: el artículo 175 impide tanto los terceros mandatos en cualquier combinación y por supuesto la reelección indefinida”.

“Ahora en las urnas el pueblo seguramente va a castigar a los que intentaron violar la ley, ya que no debe dar lo mismo perpetuarse en el poder o respetar los dos mandatos establecidos, no debe dar lo mismo que un gobernante por su ambición de poder rompa la institucionalidad o asuma sus límites, en definitiva no debe dar lo mismo respetar o no la Constitución” finalizó Accavallo.