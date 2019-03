Noticias

22-03-2019

VIEDMA

Foulkes confirmó que piensa en septiembre para las elecciones

El intendente de Viedma José Luis Foulkes confirmó que la ciudad no irá a las urnas el 23 de junio y confirmó que las elecciones municipales se realizarían en septiembre, de ser posible con el servicio electoral de la provincia y si no con recursos munici

Foulkes explicó que "se vence justamente el lunes, ese es el tiempo jurídico que hay para llamar" a las elecciones para el #23J.

"Todas las consultas y sobre todo del Concejo Deliberante y de algunos actores políticos, casi todos coinciden al contrario de lo que yo pensaba inicialmente, no hacer las elecciones el 23 de junio" detalló y remarcó que "eso ya es una confirmación que no vamos a llevarlas adelante el 23 de junio"

"Lo que vamos a analizar luego es cual es la fecha en función o no si llama el gobernador a una nueva convocatoria con servicio electoral para los municipios, si no tomar la determinación desde el punto de vista municipal para hacernos cargo de la misma", agregó el jefe comunal que no puede ir por un nuevo mandato y además encabeza el tramo del Circuito Valle Inferior como candidato a legislador por Cambiemos.

El intendente consideró que sería "muy poco recomendable convocar a los comicios municipales en invierno o en agosto, mes en el que se realizarán las PASO nacionales".

"Queda septiembre como nicho disponible y que podría coincidir con un nuevo llamado a elecciones municipales del gobierno provincial", sostuvo.

Detalló que en el caso de que la comuna deba convocar y realizar las elecciones por si misma le demandaría entre 800 mil y un millón de pesos, incluyendo el pago a las autoridades de mesa, y señaló que "si bien es una platita, no es una plata que no sea tan importante para limitarnos y no hacerlo".

