21-03-2019

Vanesa Cacho: "El problema de candidaturas es de JUNTOS"

Vanessa Cacho Devincenzi en entrevista radial, resumió cómo va la campaña, recorridos y apoyos, y reforzó que “trabajamos en unión y esmero por la candidatura de Soria – Odarda, del otro lado resulta que un día hay un candidato, en los medios tiran altern

Entre el resumen atareado de los recorridos y eventos, como por ejemplo las visitas a diversos barrios, a los merenderos, inauguraciones de Unidades Básicas, la peña militante que organizó Irrompibles, y la recorrida con María Emilia Soria por los comercios y barrios, Devincenzi señaló que “hace falta acompañar y escuchar a la gente porque Viedma está muy complicada, hay que poner sobre el tapete la bandera de la justicia social, y dejar algunas diferencias de lado. La gente está mal, está enojada y tiene razón, está cansada de que le mientan; y su enojo es con la política en general. Cuando te acercás a los barrios, no saben de qué partido sos, o si ocupas un cargo o no, y no les importa… te tiran la realidad que viven y es dolorosa. Por eso hay que trabajar todos los días del año, toda la vida, la política es una herramienta poderosa para el pueblo y en gran parte por eso estoy en política y decidí dar la cara. Mi labor siempre ha sido sin exposición, pero para transformar la política en la herramienta potenciadora de los intereses del pueblo, hay que transitar este camino, dejar de estar al margen y asumir la exposición”.



Vanessa Cacho Devincenzi participó también de la convocatoria de los gremios que integran la CGT atlántica junto con diferentes sectores de nuestra ciudad y zona de influencia para constituir el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo, de asesoramiento, de debate y participación ciudadana, integrado por sectores del trabajo, la producción, comercio, industria, turismo, educación, salud e instituciones de la sociedad civil de la región en respuesta a la crítica y angustiante situación que se encuentra Viedma en todos los ámbitos, con el fin de diseñar estrategias sobre los principales lineamientos de desarrollo económico, productivo y social de Viedma.



En dicha reunión del pasado 19 de marzo, la candidata sugirió que “se tenga en cuenta la visión y participación femenina en la conformación de las comisiones de trabajo para garantizar esa mirada vital sobre nuestra ciudad”.