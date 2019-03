Noticias

20-03-2019

VIEDMA

Municipales rechazaron la oferta salarial del Ejecutivo

Los sindicatos Soyem y UPCN de Viedma rechazaron el ofrecimiento de un 17,92 % de aumento en tres tramos que realizó el Gobierno la semana pasada.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOyEM) de Viedma notificó al gobierno municipal el rechazo a la propuesta de aumento del 17,92 % para el primer semestre a pagar en tres cuotas: 7% en marzo, 3% en abril y el resto en julio.

"Cuando bajamos la cifra a plata es muy insuficiente, muy alejado de lo que los trabajadores pretenden, y con razón, porque el costo de vida en la Comarca llegó a 51.000 pesos para una familia para no caer en estado de pobreza", indicó el secretario General, Emilio Recachuck a VDM Noticias.

Los sueldos municipales se encuentran muy por debajo de las estimaciones de Canasta Básica Familiar que realizan los sindicatos: las categorías más altas de Planta Permanente (1 y 2), tienen un básico de 12.879 y la más baja (16) de 3.734. La propuesta del gobierno para los primeros 6 meses del año se traduce en 2.308 pesos para los que más ganan y esa cifra desciende hasta llegar a un aumento de solo 669 pesos para los que menos tienen.

En el caso de los contratados, la categoría más alta (10) tiene un básico de 14.952 y recibiría un aumento de 2.680 pesos. Para la categoría menos beneficiada (1) que tiene un básico de 7.097, la propuesta alcanza los 1.272.

La novedad, en esta paritaria, es que acordaron que los cargos jerárquicos también reciban aumento. Para el personal jerárquico, sin embargo, la realidad no es muy diferente. El básico más alto corresponde al cargo de Director y es de 18.909 pesos. En este caso, el aumento semestral sería de 3.389 pesos.

"Es insuficiente por completo. Los trabajadores esperan que se mejore mucho. No se quiere poner un techo pero se habla del doble de lo que ofrecieron", reiteró Recachuck quien señaló que "no creemos que ese sea el número definitivo que hayan pensado".

"Queremos ver cuál es la propuesta del gobierno porque con un par de puntos más no les va a alcanzar. Por un lado dicen que no tienen mucho margen pero por otro lado en campaña empiezan a hacer anuncios como ofrecer aportes no reintegrables por los medios así que plata debe haber", subrayó.

Finalmente, acotó como positivo "que nos pusimos de acuerdo en la modalidad, que el aumento se cobrará en el básico y es para todos los trabajadores".

El miércoles 20/3 a las 13 horas se realizará la próxima paritaria entre los sindicatos SOyEM y UPCN y la administración de José Luis Foulkes.

