Noticias

18-03-2019

Todas las Noticias

La importancia de denunciar en Defensa del Consumidor

En el marco del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, que se celebra todos los 15 de marzo, la Agencia de Recaudación Tributaria recuerda la importancia de denunciar o reclamar ante el organismo y brinda algunos consejos a los consumidores rio

Desde el organismo se considera importante que los consumidores denuncien ante el área de defensa del consumidor sobre situaciones que afecten sus derechos porque solo de esa manera se puede intervenir para iniciar acciones sobre las empresas o prestadores de servicios.

¿Dónde reclamar?

De forma On Line:

www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar

www.agencia.rionegro.gov.ar

De manera presencial:

En todas las oficinas de la Agencia de Recaudación de Río Negro

En las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor (OMIC) de toda la provincia.

En Cipolletti: 0299-4494900 - (omic@cipolletti.gov.ar )

En Villa Regina: omic@villaregina.gov.ar

En San Antonio Oeste: omic@sanantoniooeste.gov.ar/dconsumidorsao@gmail.com

(0294-421169)

En San Carlos de Bariloche, 02944-4425151 - 427339 (omiducmscb@bariloche.gov.ar)

En Sierra Grande, 02934-481044

En Río Colorado: Moreno Nº 559 - (02931-432349)

Consejos útiles

Cada consumidor puede verse afectado por otros motivos. Por eso es importante busquen asesoramiento en el área de defensa del consumidor cuando vean vulnerados sus derechos.

Tarjeta SUBE: La recarga de la tarjeta SUBE es gratis. Ningún centro o comercio puede cobrar adicional por este servicio.

Botón de baja: Todas las páginas web de empresas de servicio de telefonía fija, móvil, internet y de televisión digital o cable por suscripción deben tener habilitado el botón de baja.

Compras On Line: En las compras on line, es importante controlar los datos del vendedor y sus calificaciones. Y evitar hacer compras en sitios que no sean seguros. Leer los términos y condiciones para evitar engaños es importante

Compras o débitos no realizadas: Siempre verificar los estados de cuentas bancarias y resúmenes de tarjeta de crédito. Si hay cobros indebidos o compras no realizadas se pueden objetar dentro de los 30 días.

Planes de ahorro: Las empresas no pueden realizar un aumento indiscriminado de cuotas, efectuar débitos o cobros indebidos, cobrar gastos de entrega que no fueran previstos en los contratos, imponer seguros que no hayan sido solicitados por el comprador. Y además deben: devolver las cuotas aportadas en caso de rescisión de contrato. Brindar información lo más detallada posible del contrato y hacerlo previo a su firma. Cumplir con la oferta, promoción y bonificaciones utilizada para le venta del plan de ahorro.

Ticket o factura: es importante siempre guardar la factura o ticket, te permitirá exigir el cumplimiento de tus derechos. Estos son documentos de suma importancia porque prueban tu relación de consumo con un comercio o proveedor de servicio.

Medicina prepaga: Las empresas deben prestar como cobertura básica los servicios previstos por el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). La falta de cumplimiento te habilita a realizar una denuncia ante Defensa al Consumidor. Las empresas del sector no pueden negarte la afiliación por padecer enfermedades preexistentes. Del mismo modo, deben cubrir los tratamientos oncológicos, de HIV y el plan materno-infantil. Para conocer los alcances de la cobertura que establece el P.M.O. comunícate con el 0800-222-72583, o ingresá a www.sssalud.gov.ar

Telefonía celular: Ninguna empresa de telefonía celular puede obligarte a cambiar de plan. Antes de cerrar la operación de compra de un teléfono celular, asegúrese de que la entrega sea inmediata o que se encuentre estipulado el tiempo de entrega.