10-03-2019

VIEDMA

Violó una prohibición de acercamiento y le impusieron otra

El 6 de marzo de 2019 se realizó una audiencia de formulación de cargos sobre desobediencia judicial. El Fiscal Guillermo Ortiz estuvo presente representando al Ministerio Público Fiscal, mientras que la Defensa Oficial del imputado la tomó Álvarez Costa.

Bajo los términos del artículo 130 del Código de Procedimiento Penal, el Fiscal Ortiz le atribuyó al imputado de apellido Fenoglio haber desobedecido una orden judicial al acercarse unos 20 metros a la vivienda de su ex pareja quien activo el botón antipanico. La resolución fue dictada por la jueza de Familia N° 5.

Para la fiscalía, se constituyó un hecho de desobediencia judicial por parte del imputado a quien se lo juzga bajo los artículos 45 y 239 del Código Penal.

La acusación está sustentada con el relato de la víctima, el relato de los policías que asistieron al lugar tras el llamado al 9110 por la activación del botón anti pánico, el informe que consta dentro del legajo de la Comisaría 38, el informe de RN Emergencias 911, partes del expediente del Juzgado de Familia donde consta la resolución judicial que determina la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros; una nueva resolución donde se amplían las medidas y se agrega el botón anti pánico y una constancia de arresto contra el imputado por tres días por haber violado las medidas cautelares vigentes. También se mencionó un informe de la UFAVI, en el contexto de la imputación de cargos.

El juez Dvorzack dio por formulados los cargos y fijo un plazo de 4 meses para la investigación.

Medidas cautelares

Por otra parte, el Fiscal Ortiz argumentando que corre riego la investigación y procurando el no entorpecimiento de la misma, considerando que el imputado es ex pareja de la víctima, solicitó una nueva prohibición de acercamiento a una distancia de 200 metros del domicilio y de cauqluier lugar que se encuentre. También solicitó que no moleste a la víctima por ningún medio telefónico o virtual. Todo esto con el apercibimiento de si incumple esas medidas, se pueden renovar las condiciones y volverse más gravosas.

El defensor oficial, Alvarez Costa solicitó una morigeración de las medidas considerando que el imputado suele coincidir con su ex al tomar el colectivo, cuestión que el propio imputado manifestó expresando que “no es todos los días, pero suele pasar, durante ocho meses me pasó dos veces”, explicó y mencionó la posibilidad de tomar otras líneas de colectivo.

El juez Dvorzack le fundamentó las medidas cautelares al imputado expresando que “ya viene incumpliendo con otras medidas cautelares y se va a hacer cargo cada vez de medidas cautelares más gravosas, de incumplirlas es directamente un pedido de presión preventiva”, puntualizó el juez advirtiendo que en estos casos es proclive a las prisiones preventivas metaforizando en el plano fútbolistico advirtiendo que “en el fútbol, una vez, dos veces la tercera es amarilla, acá la tercera es roja”.

Tras darles las advertencias del caso y explicarle el procedimiento, el juez dispuso la libertad del imputado quien se encontraba detenido preventivamente.