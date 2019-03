Noticias

01-03-2019

Fernández Oro vuelve a tener una sucursal bancaria

Ahora los ciudadanos de Fernández Oro cuentan con un punto de atención bancaria. Esta nueva casa del Banco Patagonia les brindará la posibilidad de un mayor acceso a los servicios y hará realidad la inclusión financiera de todos los ciudadanos. “Esta sucu

En Mandatario recordó el momento de la gran crisis provincial, que dejó entre sus consecuencias el cierre del banco rionegrino, lo que generó el primer contrato con la institución financiera. Luego de mencionar la nueva ley de contratación, destacó que “dentro de las obligaciones estaba que en el primer año había que cumplir con la apertura de cuatro nuevas sucursales: Campo Grande, Luis Beltrán, Los Menucos y Fernández oro. Estamos acá terminando esta primera etapa, el Banco está cumpliendo con el contrato y con la ley que sancionó la legislatura”.

“En un mundo en el cual se hace cada vez más cosas con los teléfonos o computadoras, inclusive tramites bancarios, estar inaugurando sucursales parece ir medio a contra mano de la época. Pero esto tiene que ver con la identidad rionegrina, con que nadie, viva donde viva, se sienta olvidado o no tenido en cuenta. No se trata de si la ciudad tiene 180.000 habitantes o tiene 800, si no que todos tengamos la misma atención y el mismo cuidado”, reflexionó el Gobernador.

El Intendente Lavin mostró su satisfacción: “Esto marca claramente el momento importante que estamos viviendo para la localidad”. “Hace 24 años marcamos una historia negativa: el cierre del Banco de la Provincia en la cuidad, pero hoy hacemos historia positiva con la vuelta de una sucursal bancaria a nuestra localidad”, celebró.

El vicepresidente del Banco, Oswaldo Parre, destacó los avances alcanzados en los últimos tiempos, entre los que resaltó los nuevos puntos de atención y la modernización de herramientas “para acompañar el desarrollo de los rionegrinos”.

Con esta apertura, el Banco Patagonia eleva a 217 el número de cajeros automáticos y terminales de autoservicio en su red, llegando a 59 puntos de atención en toda la provincia, y dando trabajo a más de 270 personas.

Durante el próximo semestre, y en el marco de la responsabilidad del contrato de agente financiero, se inaugurará la nueva sucursal en Cinco Saltos, ampliando las instalaciones actuales, con más servicios y comodidades para la ciudad.

También, se continuaran realizando recambios de cajeros automáticos y terminales de autoservicio, utilizando tecnología de última generación, y nuevas funcionalidades para los clientes de Río Negro.