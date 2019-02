Noticias

28-02-2019

Todas las Noticias

DATOS 2018

Río Negro exportó un 16% más en dólares

Las exportaciones de productos rionegrinos crecieron un 16% en 2018 respecto de 2017, continuando así con la tendencia favorable mantenida en los últimos años. La evolución se dio en el valor en dólares de los totales exportados en distintos productos, al

Las estadísticas contemplan la exportación de distintos productos a través de varias vías, como el puerto de ultramar de San Antonio Este, otros puertos, aeropuerto de Ezeiza, y también vía terrestre.

Los productos contemplados con frutas frescas, jugos, gas licuado de petróleo, frutas secas, carne, bentonita y menudencias de aves.

La principal exportación medida en ingreso en dólares sigue siendo la de peras frescas, con un total exportado por un monto de US$ 237.866.236, registrando un aumento del 15% respecto de 2017, cuando se generaron US$ 205.947.232. La siguen las manzanas frescas, con US$ 75.655.293 en 2018 sobre los US$ 61.016.487 de 2017 (24%) de aumento.

Por su parte, las exportaciones de Gas Licuado de Petróleo crecieron un 5%, con un volumen de US$ 17.192.063 contra US$ 16.421.082 de 2017.

Otro de los rubros que subió fueron los Jugos de frutos o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol. En este caso el incremento fue del 8%, registrando en 2018 US$ 15.609.498 sobre los US$ 14.475.725 de 2017.

Un 30% crecieron los ingresos por la exportación de jugo de manzana, pasando de US$ 9.051.399 en 2017 a US$ 11.808.698 en 2018.

El principal aumento se dio en las exportaciones de manzanas secas (81%), alcanzando los US$ 8.907.431 el año pasado sobre los US$ 4.931.371 de 2017.

En tanto, el volumen económico generado por la exportación de carne de especie caballar, asnal o mular subió un 23%. En 2017 se exportó por US$ 6.475.882.

Río Negro también exporta bentonita. En 2017 lo hizo por US$ 6.241653, mientras que en 2018 US$ 6.800.592, marcando un 9% de incremento interanual.

Otro de los rubros exportados y con un crecimiento del 19% entre 2017 y 2018 fueron los trozos y despojos de gallos o gallinas congelados, pasando de US$ 5.207.858 a US$ 6.175.259. El cuadro se completa con exportaciones varias, que crecieron un 1%, pasando de US$ 46.532.395 en 2017 a US$ 47.124.508 el año pasado.