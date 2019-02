Noticias

23-02-2019

Felipe Solá dijo que Weretilneck no debería ser habilitado

El ex gobernador bonaerense Felipe Sola, dijo en AM 740 La Carretera, que Alberto Weretilneck no debería ser habilitado por la Justicia para un nuevo mandato y destacó que la jurisprudencia de la Corte es clara porque la fórmula es inseparable “cuando uno

Sola visita el alto valle provincial luego de estar presente ayer en un acto en el Yacimiento El Mangrullo en Neuquén, acompañando al candidato a gobernador neuquino por Unidad Ciudadana. Comparó la actual situación del gobernador de Río Negro con su caso en el 2006, cuando era vicegobernador y debió asumir la gobernación por renuncia de Carlos Ruckauf. Destacó que “yo también creía que podía ir por un nuevo mandato porque no había sido elegido gobernador” y aclaró que en ambas constituciones el texto es similar y en ese momento no estaba claro el tema de la reelección. Explicó luego que el fallo de la Corte Suprema por el caso Santiago del Estero, fue preciso en este tema en que la fórmula es inseparable. “Cuando uno es elegido gobernador o vicegobernador es lo mismo”, indicó Solá y agregó que luego “por prudencia decidí no presentar la candidatura porque la situación política cambió con el caso Rovira”. Felipe Solá cumplirá hoy distintas actividades junto al candidato del FpV, Martín Soria en General Roca, y expresó que la escalera de elecciones en las provincias “nos va a fortalecer a partir del concepto de unidad como Neuquén, Río Negro, San Juan y muchos otros casos” y expresó que la posición de Miguel Pichetto es “objetivamente funcional al gobierno” porque “desde el inicio tuvo una actitud contraria a un acuerdo” y puntualizó que si uno quiere a ganar “tiene que ir a un acuerdo y saber ceder”. El dirigente peronista manifestó que el sector tiene necesidad de formular acuerdos y que frente a la gravedad de la problemática económica nacional, “la mayoría de las discusiones quedarán saldadas”. Sola dijo también que se siente candidato presidencial y que quiere ir a las PASO.

