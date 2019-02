Noticias

02-02-2019

Piden investigar la "evasión real" en Río Negro

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, Joseph Lewis y el grupo Burco fueron señalados como evasores fiscales. En este sentido reclamaron acciones para que paguen los impuestos correspondientes



El Frente Grande, a través de su presidente Julio Accavallo, realizó una presentación en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro para que se inicien las acciones que permitan determinar la evasión detectada y el Estado rionegrino perciba los impuestos correspondientes.

Luego de la publicación periodística realizada por el portal “El Cohete a la Luna” respecto a que Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, es propietaria de tres fracciones de tierra rural en Río Negro cuyas mejoras no declaró ante la provincia y, por lo tanto, evade el pago de los impuestos provinciales.

La publicación periodística además indica que tampoco fue declarada ante el Estado toda la obra de infraestructura del complejo Baguales, construido por el grupo belga BURCO y ahora en manos de capitales de Qatar. Asimismo, se señala en el portal, que el magnate ingles Joseph Lewis no registró ante el Estado rionegrino importantes mejoras en la estancia de Lago Escondido.

“Si esto se confirma, demuestra que el gobierno rionegrino, consecuente con su alineamiento político nacional, hace la vista gorda con los grandes terratenientes extranjeros amigos del presidente Macri y deja de percibir impuestos que debería volcar a la ayuda a los rionegrinos que la están pasando mal” afirmó Accavallo.

Textualmente el portal denunció que “con domicilio en la sede oficial de la Corona de Holanda (ubicada entre las 15 mayores fortunas de la realeza mundial), desde 2009 Zorreguieta es titular de la propiedad de casi 3.000 hectáreas sobre el río Pichi Leufú, a 30 kilómetros al noreste del aeropuerto internacional de Bariloche y 7,5 al este del curso del río Limay. Marta Marcela Cerruti Carricart, tía y madrina de Máxima, es la responsable de la hostería de cinco habitaciones “Estancia Pilpilcura” de unos 780 metros cuadrados aproximadamente no declarados ante el Estado rionegrino, como consta en el registro público de Catastro”.

La nota también indica que “Hidden Lake de Tavistock Group no declaró ante Catastro numerosas obras de infraestructura con destino comercial e industrial, como el helipuerto y la central hidroeléctrica sobre el río Escondido con actividad sostenida durante años......Tanto el Presidente Macri como el gobernador Alberto Weretilneck conocen personalmente al menos el helipuerto, al que arriban en el helicóptero de Lewis cuando los convoca a su despacho al aire libre, como pasó en marzo de 2016 cuando el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en Bariloche. Ese mismo año Weretilneck visitó el complejo de montaña Baguales, cuando todavía era del grupo BURCO, como publicó oficialmente el gobierno provincial…..La visita gubernamental no redundó en el blanqueo de las instalaciones construidas y comercializadas públicamente, que en nueve (9) unidades suman unos 1.900 m2. Solamente tiene declarada una unidad de unos 80 m2 con techo de chapa sin terminar de 1985, cuando no había comprado el campo Río Villegas SA, la firma que opera Baguales que recientemente revendió a capitales qataríes vía el tenista Gastón Gaudio…”

En la nota presentada ante la Delegación Bariloche de la Agencia de Recaudación Tributaria, el presidente del Frente Grande rionegrino, Julio Accavallo, solicita que de manera urgente se inicien las averiguaciones para determinar la evasión detectada y las acciones legales pertinentes para que el Estado rionegrino perciba los tributos que correspondan a las mejoras señaladas en la publicación periodística.