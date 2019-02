Noticias

17-02-2019

Un superalimento en forma de snack saludable

Trabajan en el desarrollo tecnológico en procesos productivos para la generación de productos alimenticios innovadores a partir de cultivos de importancia regional (pera y manzana) y kale, destinados al consumo saludable.

La Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (FUNYDER), Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la Subsecretaría de Ciencia e Innovación Productiva de Río Negro trabajan en forma conjunta en el desarrollo tecnológico en procesos productivos para la generación de productos alimenticios innovadores a partir de cultivos de importancia regional (pera y manzana) y kale, destinados al consumo saludable.

El proyecto es más conocido como el de ‘Superalimento’, por las enormes propiedades que están estudiadas del kale, entre las que se destacan sus altos aportes de vitamina K, vitamina C, hierro, proteína, calcio y ácidos grasos esenciales, como Omega 3 y Omega 6. Estas características lo hacen un complemento importante para personas que buscan una alimentación saludable.

Una de las contras del cultivo del kale es que tiene un periodo muy pequeño entre la cosecha y el momento de consumo. Para posibilitar su utilización todo el año, desde la Facultad se ha impulsado un proyecto para posibilitar su conservación y consumo durante todo el año.

La directora del proyecto es la Dra. Adriana Caballero y los integrantes Carina Rosetani y Sebastian Chaile, integrantes del emprendimiento Delik, que se lleva adelante en la chacra 137 de Villa Regina. En una primera etapa llevan adelante tres variedades de snack saludables con deshidratados de peras, manzanas y kale.

Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional, que preside el rector de la Universidad, licenciado Gustavo Crisafulli, es la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) que llevó adelante la formulación y seguimiento del Proyecto Federal de Innovación Productiva (PFIP) – COFECYT. También colaboraron la Agencia Provincial para el Desarrollo Regional (CREAR) y la Cooperativa Agropecuaria Girpat LTDA.

Sebastián Chaile es técnico agricola, trabaja en relación de dependencia en una empresa de agroquímicos y tiene experiencia en producción hortícola innovadora y orgánica. Carina Rosetani es contadora pública, con posgrado en Comercio Internacional. Trabajó en la empresa Moño Azul y en la actividad privada. Anteriormente puso en marcha una planta de deshidratados que estaba abandonada en la localidad de Gral. E. Godoy.

“Para llevar a cabo un emprendimiento hace falta acompañamiento, si no hubiera tenido el respaldo de la FUNYDER y de Adriana Caballero no lo habría podido llevar adelante, hace falta asesoramiento, seguimiento y colaboración en las gestiones, que si las lleva adelante uno como particular llevan mucho tiempo o no se llevar adelante”, afirmó Cecilia Rosetani.

“Vimos que había una demanda de snacks saludables que no estaba cubierta, nosotros quisimos cubrir esa demanda con frutas y hortalizas y darle un valor agregado a la fruta de la región, que es fundamentalmente peras y manzanas, hasta el momento la única industria que los captaba era la del jugo y la sidra, le damos valor agregado a una fruta imperfecta y estamos produciendo alimentos a quienes quieren cambiar sus hábitos alimenticios”, explicó la responsable del proyecto.

Rosetani señaló que “la idea del proyecto es que se puedan brindar las condiciones para comer una fruta o una verdura de forma práctica, que sea una unidad, llegamos a la conclusión que la forma más práctica es el deshidratado, avanzamos con la tecnología y se llegó a un envase de doy pack para que pueda tener otros canales de comercialización, que no sean exclusivamente el artesanal”.

La FUNYDER es una de las Unidades de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Comahue y trabaja con desarrollos en todo el territorio de las provincias de Río Negro y Neuquén, que articulan actores de organismos provinciales, municipales, interjurisdiccionales, de la actividad privada, con docentes e investigadores de la Universidad.