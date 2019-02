Noticias

16-02-2019

Mango ratificó denuncia contra Luis Di Giácomo

El legislador provincial Marcelo Mango (Frente Grande-FpV) ratificó la denuncia contra el Ministro de Gobierno Dr. Luis Di Giácomo (JSRN) por la violación a los deberes de funcionario público. El Ministro, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, es el e

“Los relevamientos y las entregas de títulos de tierras no avanzaron en años (no hay ningún título entregado en su gestión) y al mismo tiempo existen infinidad de irregularidades en el manejo de los fondos; el CoDeCI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) fue dejado de lado y hoy brega por saber a dónde fueron a parar más de 8 millones de pesos que fueron asignados. Ante el pedido de informe de la Legislatura, Di Giácomo dio información confusa y que no responde la mayoría de los puntos solicitados en el pedido de informes (sin mencionar que lo hizo fuera de los tiempos que exige la ley)”, indicó el legislador Marcelo Mango (FG-FpV).

De esta manera, el parlamentario rionegrino (FG-FpV), explicó que "estos son algunos de los hechos relatados en la denuncia realizada el 13 de Diciembre de 2018 y ratificada hoy 13 de febrero de 2019, ante requerimiento del Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA) -el derrotado en las paso 2017 y retirado de las elecciones por Weretilneck-, Fabián Gustavo Gatti”.

"Los pocos cercanos que quedan a la sociedad Macri-Weretilneck se quejan de que existen muchas denuncias. Ahora resulta que cuando "los buenos" son los que no cumplen las leyes, cuando son "los buenos" los que no pueden explicar el destino de los fondos del Estado, cuando son "los buenos" los que violan la Constitución; aparentemente, la culpa es de quienes denunciamos", concluyó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).