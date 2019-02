Noticias

14-02-2019

Rechazaron impugnación de Rulli contra Weretilneck

El Tribunal Electoral Provincial rechazó la impugnación del ex secretario general de la gobernación, Matías Rulli, contra la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck.

El ex funcionario, surgido del PJ y afiliado a Juntos, había presentado una impugnación dentro de su partido, que no fue contemplada con el argumento de que Rulli no está legitimado para presentar la demanda porque no es apoderado de ninguna lista de precandidatos ni pudo demostrar el “agravio directo”.

En su fallo, el Tribunal Electoral consideró que “la legitimación en materia electoral, en principio, debe ser examinada en forma restrictiva para evitar la judicialización de la política o el llamado gobierno de los jueces”.

Al analizar el caso en cuestión, el tribunal concluyó que Rulli “carece de legitimación activa para su pretensión, en tanto no se verifica cuál es el perjuicio concreto que a su condición de afiliado le produce la proclamación partidaria”.

Según el TEP, “no se vislumbra que se le haya impedido el ejercicio de derechos partidarios que implicaran un daño subjetivo, tales como ser autoridad partidaria, concurrir a los actos o postularse como candidato”.

Fue la primera presentación en contra de la postulación de Weretilneck, aunque se presume que no será la única.