13-02-2019

PATAGONES

Zara calcula que volverá a ser candidato a intendente

En diálogo con radio Señales 100.3, y al ser consultado sobre si será candidato a intendente en las próximas elecciones, el máximo mandatario del Distrito aseguró: “calculo que sí, que voy a ser candidato.

Me falta reunirme con mis funcionarios y la militancia y decidir si quieren que el candidato sea yo. Durante las vacaciones hablé con mi familia que es mi soporte y después de eso lo pongo sobre la mesa con la militancia. Ganas no me faltan”, afirmó Zara.

En este sentido, y consultado sobre posibles competidores, inclusive su padrino político Haroldo Lebed –a raíz de trascendidos de que podría participar de los comicios- el intendente, Zara vio con buenos ojos que sean varios los candidatos. “Me encanta que vaya más gente a competir. Bari estuvo conmigo en el 2015 y ahora va a competir conmigo. No por eso no me parece que sea injusto, es una decisión personal”, aseguró.

“Si Curetti presentó todo y al juez no le alcanzó es porque algo falta”

El intendente hizo referencia al procesamiento del ex jefe comunal Ricardo Curetti y al comunicado del bloque del FpV que salió en defensa del ahora concejal y apuntó al oficialismo.

“Los compañeros peronistas del FpV desde que llegué a la política me echaron la culpa a mí de todo. Nunca se hicieron cargo de sus errores. Cuando me pidieron la información se la brindé toda a Ricardo Curetti para que la presentara en la justicia. Ahora si presentó todo y no le alcanzó al juez es porque algo falta”, sentenció Zara.

Asimismo, agregó: “esto no es política, sino que la rendición se tiene que hacer en tiempo y forma, en Nación son muy estrictos con las rendiciones. Ellos recibieron un fondo en el 2013 y en el 2015 todavía no lo habían rendido. Si el poder judicial lo procesa es porque no está de acuerdo con la presentación que hizo. Yo me puse a disposición para darle toda la información que necesitara”, contó.

Alambrado del Náutico: “No sé si está bien o mal”

Consultado sobre el alambrado del club Náutico Piedra Buena, que impide la libre circulación de los vecinos por las costas del río, el intendente Zara dijo: “no sé si está bien o mal que el alambre esté ahí. La gente está pidiendo poder circular, y también es real que el club tiene que tener su posibilidad de que la gente que circule ahí sepa que no se le meten dentro del club”, expresó.

Gestiona 10 millones más para terminar el Bvd Moreno

Por otra parte, sobre la obra emblemática del pavimento en el Boulevard Moreno, el intendente confirmó que finalmente se extenderá hasta la calle Lavalle y afirmó que ya hizo gestiones para las 4 cuadras que restan.

“Vamos a ampliar hasta Lavalle y ya estoy hablando con Nación y Provincia a ver si podemos conseguir 10 millones de pesos para pavimentar hasta Juan de la Piedra”, aseveró.

Paritaria municipal

Sobre un posible aumento a los empleados municipales, Zara dijo que habrá que esperar una reunión que se iba a realizar hoy. “Hay que analizarlo y sentarse a debatir. No se cuál es la inflación, hay que ver esa proyección. Lo que están planteando los gremios es real, comenzar con algo e ir viendo a medida que vamos transitando el año”, manifestó.