09-12-2019

INVAP

Satélites en órbita y contratos por 2 mil millones de dólares

En los últimos ocho años, la empresa estatal rionegrina INVAP ratificó su liderazgo en el desarrollo de tecnología de avanzada.

Dejó tres satélites orbitando la Tierra, firmó contratos por más de U$S 2.000.000.000 e incrementó notablemente su planta de personal.

“Estatal y rionegrina. La empresa INVAP es sinónimo de orgullo y la defendemos con pasión porque la consideramos fundamental para el desarrollo de la provincia y el país”, resaltó el gobernador Alberto Weretilneck.

Durante los últimos ocho años, la empresa dejó tres satélites orbitando la Tierra: el ARSAT-1 (lanzado en octubre de 2014), el ARSAT-2 (puesto en el espacio un año después) y el SAOCOM-1A (que se lanzó en octubre de 2018).

Además, firmó contratos por U$S 2.000.000.000 y se realizaron ventas por U$S 1.600.000.000. El patrimonio de la empresa rionegrina aumentó el 15%, ascendiendo a U$S 60.000.000.

También se incrementó el personal en un 50%, llegando a 1.350 empleados directos, lo que también promovió la creación de nuevas fuentes de trabajo genuinas en la región.

En parte, el crecimiento de la empresa es el reflejo del fuerte apoyo del Gobierno Provincial con gestiones exitosas que permitieron consolidar el presupuesto necesario para la ejecución de proyectos, además de obtener las garantías indispensables para la exportación.

En el espacio

Como contratista principal de ARSAT, INVAP realizó el desarrollo completo de ingeniería, el diseño, la fabricación, la integración y los ensayos funcionales y ambientales.

El satélite ARSAT-1, que demandó más de 1.300.000 horas hombre de mano de obra argentina, transporta señales de radiofrecuencia para telecomunicaciones, brinda servicios de televisión directa, acceso a Internet y servicios de datos y telefonía en toda la Argentina y países limítrofes.

En tanto, el ARSAT-2 funciona como complemento del ARSAT-1, extendiendo su espectro y cobertura al resto del continente americano.

Ambos fueron exitosamente lanzados por medio del vehículo Ariane 5 de la empresa Arianespace desde Kourou, en la Guayana Francesa. El primero el 16 de octubre de 2014 y el segundo el 30 de septiembre de 2015.

En tanto, en octubre de 2018 se puso en órbita el satélite de observación SAOCOM-1A, desarrollado íntegramente en INVAP y el equipo más complejo realizado 100% en Argentina. El equipo da una vuelta completa a la Tierra cada 16 días tomando imágenes útiles para prevenir emergencias vinculadas a inundaciones, sequías, incendios y plagas.

“Durante nuestra gestión nos tomamos el compromiso de defender y mantener el INVAP. Encabezamos gestiones, articulamos estrategias y generamos condiciones para que surjan nuevos mercados. Es una empresa de elite que debe seguir produciendo desde la Argentina”, sostuvo Weretilneck.

Otros logros de los últimos años

La empresa se quedó con una licitación para construir un reactor nuclear de investigación y producción de radio isótopos Pallas. La inversión ronda los 350.000.000 de euros. En diciembre de 2017 se firmó en Brasilia el contrato entre INVAP y la Fundación Parque de Alta Tecnología de la Región de Iperó y Adyacencias (Fundación PATRIA), para iniciar una nueva etapa en la ejecución del proyecto del Reactor Multipropósito Brasileño. Con la Fuerza Aérea Argentina se firmaron dos convenios para la provisión de un nuevo Radar de Mediano Alcance y la modernización de dos unidades de radares móviles. Con el Estado Plurinacional de Bolivia se suscribió el contrato para la provisión “llave en mano” de tres Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia para emplazarse en El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Con la Empresa Argentina de Navegación Aérea se firmó un contrato por la provisión e instalación de un nuevo radar secundario en Entre Ríos que permitirá la identificación y seguimiento selectivo de las aeronaves, con nueva tecnología para precisar su posición incluso en zonas de difícil cobertura. También con la Empresa de Navegacion Aérea se acordó el mantenimiento de los 22 radares RSMA (Radar Secundario Monopulso Argentino) que la empresa de tecnología rionegrina ha desarrollado, construido e instalado en todo el país. El nivel de eficiencia de INVAP es tan alto, que logró obtener el Konex de Brillantes, la máxima distinción que otorga la Fundación Konex por su destacada tarea en investigación científica y tecnológica.