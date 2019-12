Noticias

09-12-2019

Todas las Noticias

Lanzaron línea interna en el PRO: La Topacio

Con la normalización del PRO de Río Negro en el horizonte, se presentó en Las Grutas la agrupación “La Topacio”, liderada por el legislador provincial Juan Martín.

El encuentro convocado por el referente local Nicolás Carassale contó con la presencia del próximo presidente del PRO, Aníbal Tortoriello, y cerca de 200 simpatizantes y dirigentes del macrismo provincial.

“Tenemos mucha fuerza para lo que viene pero sabemos que perdimos una elección y eso nos obliga a reflexionar”, sostuvo el legislador provincial Juan Martín, lamentando que “hayamos perdido espacios de representación, el más importante de ellos una banca de diputado nacional”. “Todos sabemos por qué fue que se perdió y tenemos la obligación de no insistir por los mismos caminos”, añadió.

Juan Martín consideró que “hay un 30 por ciento de los rionegrinos que votaron a Mauricio Macri y a los que tenemos la obligación de representar. Vamos a honrar ese voto y el del 41 por ciento de los argentinos, más que nada cuando en Juntos por el Cambio hay un dirigente tan importante como Miguel Pichetto, que nos enorgulleció como candidato a vice y que seguirá siendo figura central de los tiempos que vienen”, pero sostuvo que “no se pueden proclamar valores que no se tienen, no pueden armar nada quienes no lo hicieron en cuatro años”. “Hay un simbolismo muy fuerte en este encuentro, lo hacemos en Las Grutas, frente al mar abierto. Nosotros no nos juntamos en lugares escondidos, porque creemos que es necesario abrirnos y sumar”, expresó.

Respecto a la agrupación “La Topacio” planteó que “es un espacio que busca la unidad no sólo dentro del partido, sino de todos los rionegrinos y de los argentinos”. “Durante los últimos cuatro años trabajé con intendentes de todos los signos políticos para llevar soluciones a los vecinos. Ahora, desde otro lugar y desde la militancia, queremos proponer lo mismo. Diálogo y consensos”.

A su turno, Aníbal Tortoriello llamó a “devolver a la política la vocación de servicio público” y convocó a “sumar a los buenos vecinos, la gente decente a nuestro espacio”. “Tenemos que ser la muestra de que se puede hacer una política diferente”, dijo.