Milagros es una mamá venezolana que reside en Carmen de Patagones y trabaja en Viedma como docente. Denunció públicamente que su hijo es víctima de bulling y discriminación en una escuela de la ciudad. Tras contar el caso en el programa El Delitómetro, fue convocada por una Inspectora de Educación.

“El niño comenzó con los casos de bulling por su nacionalidad – “venezolano qué haces aquí, venezonalo vete de aquí”, le pregunte si le había comunicado a la seño y me dice que sí. El caso no se abordó, luego él por una situación de un partido de fútbol, defendiendo a un compañero de su grado, a la hora de la salida le cayeron a piedradas. Solicite una reunión y en ningún momento se dio”, contó la mamá del niño.

A una semana de esa situación le escribieron en una pared cercana a su casa “Abel Puto”, situación que fue informada por Milagros a una de las docentes de la parte social. “No mostraron ningún interés, la seño Mariela de forma grosera me dice que ellos no iban a mandar a investigar lo que habían escrito en la pared. Yo les pedí que no investigasen a nadie, sino que estuviesen atentos a lo que pasa porque primero vino una situación de bulling, luego una situación de violencia y después la degradación. Estaban lastimando la parte psicológica del niño y en ningún momento lo atendían”, puntualizó la mujer.

La madre también contó que tras pedir intervención de las docentes y al no ser tenida en cuenta, ve que las docentes tomaron el tema como personal. “A lo más minimo que el niño hiciera a la dirección, e inclusive en las materias que da la seño Mariela y Vanesa no subió la nota y en las otras materias si subió la nota”, precisó.

Producto de la difusión del caso, Milagros fue convocada desde la Jefatura Distrital por una de las inspectoras que le informó que realizaron un acta sobre el caso y van a intervenir la escuela para ver lo que pasó, ya que en la institución había una inspectora y nadie le habría comunicado nada sobre ese caso. También se convocaría a una reunión con padres disconformes por lo sucedido, según lo averiguado en horas de la tarde.