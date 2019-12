Noticias

04-12-2019

"Incompetencia, complicidad y desidia e improvisación"

Desde el pasado mes de abril, el ENTE, venía advirtiendo a las autoridades sobre el vencimiento -en noviembre-, del contrato que la empresa del Sr. Balogh tenía con la Provincia y el cambio de jurisdicción del servicio entre Viedma y el Balneario El Cóndo

Es más, en sucesivas reuniones con el entonces Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pedro Sánchez, ofrecimos nuestra colaboración para la elaboración del nuevo pliego licitatorio, ya que entendíamos y entendemos aún, que las particulares condiciones que tiene ese servicio requiere un tratamiento especial, que debe surgir de consensos, con participación insoslayable de los principales usuarios.

Nada de eso se hizo. Quienes estaban en funciones ejecutivas en aquel momento y los que hoy las detentan conocen el tema, pues estos últimos formaban parte del Concejo Municipal, organismo al que reiteradamente hemos concurrido para plantear los problemas que el transporte urbano de pasajeros presenta. Pero ninguno actuó, el contrato se venció y el concesionario, tal cual es su costumbre, actuó con la política del hecho consumado. Se negó a continuar prestando el servicio con una extensión en las actuales condiciones y lo suspendió con un escueto aviso a los usuarios por un cartelito, casi de un día para otro.

Hasta aquí la incompetencia, la complicidad y la desidia. Y aquí comienzan la improvisación, desaciertos y falta de transparencia.

Ante el corte intempestivo del servicio las actuales autoridades del municipio salieron a tapar el problema, del cual son responsables y cómplices. Y lo hicieron con una total improvisación, con algún tipo de negociación que no conocemos, a través de una contratación de urgencia que seguramente es violatoria de las propias reglamentaciones municipales.

Aparecieron las combis, bajo una denominación empresaria que luego no se corresponde con las unidades con las que se prestan los servicios, que tienen varias denominaciones. Esto se vio con mayor claridad en los casos que se presentaron de rotura de las unidades y su reemplazo en la ruta. Pese a tratarse de unidades más pequeñas que los anteriores colectivos, con costos operativos mucho más bajos, se continuó con el boleto a $ 85 y boleto residencial -quien acredite domicilio en El Cóndor-, a $42,50. Cuando quienes "van y vienen" generalmente no son solo vecinos/as residentes y estudiantes, sino también muchos/as, trabajadores. También se mantuvieron los mismos horarios -reiteradamente señalados como inconvenientes-, con capacidad de usuarios/as muy reducido, peores prestaciones y mayores incomodidades, destacando la imposibilidad de acceso para personas con discapacidades porque el servicio no cuenta con las condiciones necesarias.

A esto se suma una falta de formalidad que se manifestó en días pasados con la extensión de un comprobante de viaje de un talonario de rifas escolares, que en este caso ni siquiera tenían fecha o razón que explicara de que se trataba. Recientemente se ha cambiado por otro trozo de papel impreso que tampoco brinda ninguna seguridad al pasajero, emitido con el nombre de Transporte Eje Sur, que es distinto al de las unidades con las que se está prestando el servicio.

En síntesis, improvisación, falta de transparencia, anormalidades de distinto tipo, con las que se intentan tapar las faltas anteriores. Desde la Mesa de Conformación del Ente de Control del Transporte Público del Pasajero reiteramos nuestra propuesta, dirigida tanto a los que aún están en funciones ejecutivas, como a las autoridades electas, para que inmediatamente se convoque a una reunión para transparentar la situación actual y planificar, con la participación de los usuarios, la regularización del servicio y la elaboración de un pliego licitatorio consensuado, que permita dar una solución a los problemas que presenta este servicio, a mediano y largo plazo.

EL TRANSPORTE PÚBLICO DEBE SER MATERIA PRIORITARIA EN NUESTRA COMARCA/BALNEARIOS. NO DEBE SER UN MERO NEGOCIO EN POS DE ENRIQUECERSE A COSTILLAS DE LOS/AS USUARIOS/AS.

Ente de Control del Transporte Público del Pasajero