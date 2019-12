Noticias

31-12-2019

Todas las Noticias

PATAGONES

Despiden a guardavidas que reclaman por mejoras salariales

Comenzaron los despidos/no renovación de contrato a guardavidas que realizaban reclamo de recomposición salarial en Patagones. Son cuatro las personas que se quedarán sin trabajo desde el 1 de enero.

Cesar, quien hace 8 temporadas cumplía servicios en balnearios de la ciudad y en la pileta municipal, esta mañana fue notificado de palabra por un empleado de RRHH de la Municipalidad de Patagones que a partir del 1 de enero no se le renovará el contrato, publicó Fm Señales en su fan page.

Misma suerte podrían correr guardavidas con 15 años de antigüedad que llevan adelante los reclamos, intentando mejora su salario, que en casos es casi la mitad de lo que cobra un guardavida en Viedma.

En el caso de Cesar, no le quisieron explicar los fundamentos de su despido y solo le informaron extra oficialmente que habría tres informes por faltas en su trabajo, cuestión de la que, según contó a este medio, nunca fue notificado de nada.

En la jornada del jueves, se presentará a Recursos Humanos de la municipalidad de Patagones para recibir la documentación donde se fundamenten los motivos por los cuales se lo despide y las copias de los informes donde supuestamente figuran las faltas cometidas en su trabajo. De no tener respuestas antes de ese mediodía, se presentará a trabajar de igual manera para que no justifiquen abandono de puesto de trabajo. De no haber un argumento válido para la desvinculación, no descarta iniciar acciones legales contra el Estado.