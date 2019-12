Noticias

29-12-2019

Mango celebró vuelvan el Estado de Derecho y los DD.HH

“Los profetas del odio están empezando a querer generar en nuestro Pueblo denostaciones hacia la institucionalidad, hacia la Política, hacia los representes políticos… Yo celebro que no haya más CEOS en la Casa Rosada”, indicó el legislador Marcelo Mango

También cuestionó a los “profetas del odio” y respondió punto por punto en materia de salarios, Derechos Previonales, Emergencia Alimentaria, Hambre y Pobreza. “Discrepo con aquellos que dicen que, el tema fue una tormenta o la metáfora que quieran usar… O la Macro Economía o que pasaron cosas… No, acá hubo políticas decididas… No fue la Macro Economía, fue la Macri Economía. Fue la macrisis, fue la decisión política de un Gobierno Neoliberal, de un Gobierno de concentración y beneficio para algunos, de exclusión para las mayorías y de megaendeudamiento; el que generó la situación de Emergencia que hoy estamos declarando”, señaló el parlamentario.

Hoy, el legislador Marcelo Mango (FrenteGrande-TodesRN) se expresó en el recinto durante el tratamiento del proyecto de Ley Estado de Emeregencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2020. “Creo que hay una nueva etapa, creo que los sectores democráticas, nacionales, populares… tenemos que hacer el esfuerzo de buscar las coincidencias, de buscar poner a nuestro País de pié, de buscar fortalecer al Estado en la provincia. Y quiero decir que coincido con la caracterización de Estado que hizo el ex gobernador y actual Senador Weretilneck en su discurso en el Senado de la Nación (...) Valoro la posibilidad de un gran acuerdo entre todos los sectores políticos, para poner a la Argentina nuevamente en marcha”, indicó el parlamentario provincial (FG-TodeRN).



En un mismo sentido, Mango (FG-TodesRN) destaco que es preciso tener “la memoria de lo que hicieron sufrir al Pueblo argentino, la Verdad y la necesidad de que haya Justicia frente a la situación de destrucción, de tierra arrasada, la situación de catástrofe social que nos han dejado es el punto de partida para que entre todos pongamos el País nuevamente en marcha”. En coincidencia y ratificando lo dicho también en el recinto por los miembros del bloque Frente de Todos Río Negro, Mango (FG-TodesRN) adelantó “acompañar este proyecto, como venimos acompañando todos los proyectos que nos pide el Gobierno provincial para recuperar la situación de la provincia, pero también le pedimos al Gobierno provincial y al conjunto de las fuerzas políticas el reconocimiento de la situación en que nos han dejado el País y el acompañamiento y la discusión y el debate y por su puesto el fuerte debate y la recuperación de la política para salir de esta crisis que nos dejó el macrismo.”



Tras valorar como muy importante, al raconto jurídico de toda la validez de las Emergencias realizado por el legislador del oficialismo de JSRN, el legislador Marcelo Mango (FG-TodesRN) sumó y destacó la fundamentación de la Corte Suprema en esta materia y leyó “…se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social con una carga de perturbaciones acumuladas en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia que origina un estado de necesidad al que hay que poner fin”. A lo cual el parlamentario sentenció “o sea, que la Emergencia, no es sólo económica, financiera, administrativa, fiscal… hay una crisis social, hay una crisis de pobreza, hay una crisis de indigencia, hay una crisis de hambre. Hay una crisis muy grave en nuestra población y no es sólo en el país, Río Negro es parte de ese país. No hay posibilidad de una isla, en la cual las condiciones de un país no nos afecten. Pero además, tenemos casos particulares. Creo que a todos nos preocupan algunos indicadores económicos, sociales, sanitarios que se han dado particularmente en nuestra provincia”.



Finalmente, para el legislador Mango (FG-TodesRN) “estamos en nueva etapa, en la que no debemos permitir que los profetas del odio generen estos climas en nuestro país; porque necesitamos todos construir un clima de unidad nacional, un clima de recuperación de lo más elemental de nuestro Pueblo. Creo que en eso, el presidente Alberto Fernández tomó rápidamente iniciativas en ese sentido: convocó a los 24 gobernadores a Gobernar entre todos en la República Argentina. Yo celebro que 8 de nuestros representantes nacionales, con la sola excepción de la representación de Cambiemos, hayan acompañado las políticas que el Gobierno Nacional requieren para las primeras reorientaciones políticas en esta etapa”.



Y concluyó “más allá de las diferencias, yo no creo en esos que ahora que empiezan a haber Políticas que intentan un acuerdo nacional y reorientarse en beneficio de nuestro Pueblo, ahora el “problema” es de la Política… Entonces ahora “hay que” hablar de la politiquería… Ahora, hay que hablar de denostar la política. Cuando la política la manejaban los CEOS, en beneficio de determinados sectores, no había problemas con la Política. Ahora, los profetas del odio están empezando a querer generar en nuestro Pueblo denostaciones hacia la institucionalidad, hacia la política, hacia los representes políticos… Yo celebro que no haya más CEOS en la Casa Rosada, que vuelvan el Estado de Derecho y los DD.HH. a la Casa Rosada”.