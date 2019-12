Noticias

22-12-2019

Todas las Noticias

Ayelén podrá instalar su peluquería gracias a un microcrédito

Una vecina de Viedma recibió un microcrédito del Gobierno Provincial que destinará a la instalación de su propia peluquería, en un barrio de la ciudad.

“Me comentó una amiga que me podían ayudar. Me acerqué, dejé una nota y parece que llegó porque me respondieron”, comentó Ayelén, minutos después de recibir la documentación del crédito de manos del secretario general de la Gobernación, Juan José Deco, en representación de la gobernadora Arabela Carreras.

Se trata de un aporte de $20.000 que destinará a la compra de algunos elementos para instalar su propia peluquería en su casa, la que comparte con sus padres.

“Me recibí de peluquera hace unos años. Hoy vivo con mis padres y es nuestra única fuente de ingresos. Con este dinero voy a poder seguir progresando”, sostuvo Ayelén.

“No me lo esperaba. Hoy recibí un llamado de la Gobernación que ya estaba el beneficio. Y arranque muy bien mi mañana”, finalizó.