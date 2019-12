Noticias

14-12-2019

Weretilneck: “Necesitamos una ley para blindar Vaca Muerta”

El senador nacional por Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que para atraer inversiones que permitan el desarrollo de Vaca Muerta, se necesitan reglas claras que transmitan previsibilidad.

“Tiene que haber una ley, y si se puede blindar Vaca Muerta, mucho mejor”.

“Si no damos una imagen clara, transparente, homogénea y de previsibilidad, es muy difícil que empresas transnacionales vengan a invertir en un desarrollo gigante como es Vaca Muerta. Por eso, yo comparto que debemos tener una ley que de previsibilidad a todo esto y que refleje todos los intereses, especialmente de las provincias productoras”.



En una entrevista en Senado TV explicó que “cuando se dice que hoy el país no genera los dólares que tiene que generar para pagar su deuda y desarrollarse tiene que ver con esto.

Tenemos el campo como generador de divisas, también el turismo y la energía. El problema de los hidrocarburos es que el financiamiento de los capitales para un gran desarrollo como Vaca Muerta tiene mucho que ver con capitales del resto del mundo, que en la actualidad tienen ofertas de muchos países para extraer gas y petróleo, no somos los únicos con esos recursos”.



“Por eso, si logramos el autoabastecimiento energético y después podemos exportar e ingresan dólares para financiar nuestro funcionamiento, está perfecto. Pero para llegar a eso, antes hay que demostrar que somos serios, previsibles, que respetamos las reglas de juego y que quienes invierten van a tener la rentabilidad que tienen que tener”.

El ex gobernador remarcó que “si bien la formación de Vaca Muerta es única y es el segundo reservorio de gas, también tenemos los países del Golfo Pérsico que están produciendo. Entonces, no es que no hay gas en el mundo, estamos en un mundo normal globalizado, y lo que no se hace acá se hace en otro lado”.

Proyectos a impulsar

“Son todos aquellos temas relacionados con la idiosincrasia rionegrina, como la agricultura, ganadería y pesca. Nosotros somos productores de peras manzanas y cebollas, tenemos el stock más grande de ganadería bovina de la Patagonia. Hay que prorrogar las leyes de emergencia económica en cuanto a peras y manzanas, por lo menos, hasta que tengamos un esquema de financiamiento distinto para impulsar la modernización que el complejo necesita. Con respecto a la agricultura, ganadería y pesca tenemos un golfo, tenemos mar, por lo cual tenemos bastante producción”.

Weretilneck adelantó que otra tarea a impulsar va a ser el turismo. “Bariloche es la segunda ciudad más importante del país en este sentido. Además tenemos Las Grutas, Playas Doradas, El Bolsón; es decir, somos una provincia que hoy está recibiendo un millón y medio de turistas”.

El senador nacional rionegrino manifestó su intención de integrar la Comisión de Defensa Nacional fundamentalmente ligado al INVAP, una empresa de la provincia de Río Negro que tiene mucha relación con las áreas de defensa del país y del mundo.

“INVAP incursiona en la tecnología satelital a partir del ARSAT-1 y el ARSAT-2. Ahora estamos por lanzar otro satélite más. Hoy lo que estamos buscando es que no se dependa tanto del Estado Nacional únicamente, porque en situaciones de déficit tan complejas como la actual la empresa se estresa mucho. Acabamos de firmar un acuerdo con el gobierno de Turquía, y estamos en un desarrollo conjunto de un satélite para ese país. Turquía no quiere ser dependiente de los ejes mundiales como China, Rusia y EE.UU; por lo que está buscando generar su propia tecnología satelital. En este sentido, INVAP está trabando en conjunto con una empresa tecnológica China y está empezando a fabricar un satélite para el país del Oriente Medio”, finalizó.