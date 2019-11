Noticias

05-11-2019

Roxana Méndez: “Nada puede justificar la muerte”

La titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), condenó el asesinato de un menor de 16 años ocurrido en la madrugada del sábado en el Barrio Zatti de Viedma y destacó que “nada puede significar la muerte” ante la presunción de transgresión de la ley, en directa alusión al proceder del agente Penitenciario Provincial acusado de ser el autor de los disparos y procesado por homicidio agravado.

Destacó que el joven participaba de varios espacios de contención y formación del Galpón Amarillo, como percusión, atletismo, herrería y otras actividades y señaló que “hoy es un día de duelo para la SENAF y principalmente para el Galpón Amarillo”.

Agregó que “esto no puede ocurrir» y que “la responsabilidad es siempre del adulto”.

Méndez remarcó en la necesidad de trabajar en forma solidaria y mancomunada desde todos los espacios para fortalecer la contención y formación de niños y adolescentes y que “jamás hay que llegar a este extremo de violencia”.

Insistió en construir redes para que estos casos no sucedan y poner el acento en los espacios preventivos.

Destacó también que “cuesta que funcionemos bajo la lógica de la corresponsabilidad y formar una red de contención” e indicó que “la SENAF puede trabajar, pero si luego el joven va a escuela y no tiene lugar, si no mejora la vivienda y si es excluido, no vale el trabajo fragmentado”.

Méndez agrego que los jóvenes necesitan del trabajo cooperativo y que hay que insistir en la tarea comunitaria.

