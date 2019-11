Noticias

María Inés García: "la UCR es un partido que no existe"

María Inés García, ex legisladora del radicalismo reflexió sobre el futuro de la UCR, y en declaraciones a APP, señaló que “ahora que pasó la ola amarilla y cuando pase un poco la ola verde, espero que el radicalismo se ponga a pensar su propia identidad” y destacó que “junto a un grupo muy importante de radicales nunca estuvimos de acuerdo con aliarnos al PRO». Pidió «volver a los orígenes y dijo que la alianza con el macrismo «sólo ha significado perder».

Agregó que «en Río Negro el radicalismo está absolutamente abandonado no tenemos ni una banca propia, un partido que ha sabido ser de los más poderosos en la política rionegrina, gobernó 28 años seguidos, con el estilo de cada uno de los gobernadores, la sociedad rionegrina renovaba los votos para que el radicalismo continúe gobernando”.

Indicó que «si hacemos memoria todos los representantes nuestros del partido que fueron a Gualeguaychú votaron en contra de esto, había dos posiciones, una un acuerdo con el PRO a la que nos oponíamos y que la historia ha terminado demostrando que teníamos razón, y había también en ese momento la posibilidad de hacer una alianza un poco más grande, con el socialismo incluido, una alianza más progresista”.

La ex ministra de Educación radical puntualizó que la alianza de la UCR con el macrismo “sólo ha significado perder” y que en la provincia «el partido que no existe”, a la vez que pidió volver a los orígenes».

Sobre aquellos que defienden la alianza con el PRO y criticaron en su momento la alianza del radicalismo con el kirchnerismo, enfatizó que “no hay punto de comparación” porque con aquella concertación plural “Pablo Verani fue senador, retuvimos la provincia cuatro años más y tuvimos quórum propio en la Legislatura” y destacó que «ahora no quedó nada».

En el sitio digital viedmens, María Inés García recordó al ex gobernador Miguel Saiz recientemente fallecido y resaltó que tenía firmes convicciones y una posición muy crítica sobre la decisión partidaria de integrarse a Cambiemos y de hacer una alianza con el PRO de Mauricio Macri.

«No nos fue bien y no nos está yendo bien” con el macrismo, agregó María Inés García y manifestó que “Miguel Saiz fue el último gobernador y eso le pesó mucho hasta el último tiempo porque la verdad que el radicalismo estuvo muy poco generoso, muy duro, muy balcanizado para convertirse hoy en un partido que no existe, a pesar de los esfuerzos individuales”.

La ex legisladora radical manifestó a la vez que no habrá reconstrucción “hasta que no se tome una decisión de volver a sus orígenes, de ser el partido que fue en el que todos nos desarrollamos como políticos, porque esta alianza con el macrismo básicamente es vacía de contenido”.