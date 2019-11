Noticias

03-11-2019

Pichetto: "Con dos actos más en el conurbano llegábamos al balotaje"

El rionegrino, candidato a vicepresidente macrista, dijo que con dos semanas más alcanzaban a competir en segunda vuelta.

El senador rionegrino y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, contó que intentó llamar a Fernández pero que todavía no pudo hablar con él. Además, afirmó que con dos semanas más de campaña y otros dos actos más en el conurbano, llegaban al balotaje.

Tras 17 años al frente del bloque peronista en la Cámara alta, el senador deja el Parlamento y estrena un rol como opositor. “Estar fuera del poder no le hace bien a nadie”, precisó y dijo que sigue impresionado por la voluntad que demostró Macri para recuperarse del 11 de agosto.

- ¿Lo llamó a Alberto?

- Lo llamé esa misma noche y él me devolvió el llamado, pero esa noche fue muy complicada. Al final, no hablé, supongo que porque tiene una agenda muy exigente. Yo no tengo ningún interés es ser parte del gobierno que viene, estoy en un claro lugar de oposición, de oposición democrática, y voy a estar en el espacio de Juntos por el Cambio, desde una mirada peronista, con muchos peronistas que nos acompañaron a lo largo y a lo ancho del país.

- ¿Cómo mantener la unidad de los bloques en el Parlamento?

- Lo importante en la política son los liderazgos, que son muy difíciles de sustituir. Una vez que los armás y te vinculás con la sociedad, no es fácil reemplazarlos. Si Macri tiene voluntad de continuar, nadie lo va a discutir. El demostró que fue capaz de revertir una situación como la de las primarias y llegar al 40% de los votos. Y le digo más, si la campaña duraba dos semanas más, estábamos en el balotaje. Nos faltaron algunos actos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Con dos plazas del “Sí, se puede” en Lomas de Zamora o en La Matanza, hubiéramos crecido más y Alberto Fernández hubiera caído más también.

- ¿Cómo se imagina el gobierno de Fernández?

- Hay que darle tiempo al presidente electo a que defina sus equipos y el rumbo que va a tomar, pero algunas cosas me parecen urgentes. Creo que habría que resolver el tema con Brasil, dejar de hablar de Lula, hay que respetar las instituciones del país vecinos y Bolsonaro también tiene que respetar a Fernández. En ese marco, tiene que construir una relación institucional país-país y mantener el Mercosur, porque tiene que ver con que el 20% de nuestra producción primaria va a Brasil y nuestra producción automotriz y autopartista tiene un vínculo fuerte ahí también. Hay que salir de ese tema. Sobre Venezuela mi posición es clara, creo que no hay que salir del grupo de Lima y tampoco hay que dejar de llamar dictadura al gobierno de Maduro. Esperemos que esto se entienda que hay que mantener un diálogo inteligente con los Estados Unidos (el reportaje se realizó antes de que se conociera que Fernández habló con el presidente Donald Trump).

Fuente: Infobae