03-11-2019

Alerta por el incremento de casos de sífilis en Río Negro

Desde Salud indicaron que en sólo dos años se detectó un incremento del 50 por ciento de casos en toda la provincia. El principal medio de prevención es el uso del preservativo.

La jefa del departamento de enfermedades transmisibles, Celeste Gómez, afirmó que de 2015 a 2017 hubo un incremento de casos del 50%. "Tenemos que hablar en todos los ámbitos y tenemos que promover en todos los ámbitos la constancia de testearse", explicó.

Dijo que la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, virucida, no es que haya aparecido ahora sino que acompaña al hombre desde que el hombre es hombre y a la mujer desde que es mujer. “Pero lamentablemente en los últimos años ha cobrado una vigencia realmente inusitada porque es una enfermedad que puede ser fácilmente diagnosticable, fácilmente tratable y curable en el 100 por ciento de los casos y es inexplicable, si lo pensamos desde nuestro trabajo de salud pública, ¿por qué razón teniendo estas herramientas en la mano de poder encontrar la enfermedad, de tratarla, diagnosticarla y curarla sigue sin embargo con números preocupantes?".

Dijo que este incremento es “muchísimo” y la sífilis es una enfermedad que tiene un correlato muy dramático, porque si se trata de una mujer gestante está la posibilidad de tener un niño con sífilis. “Un niño con secuelas de sífilis tiene claramente delimitada sus capacidades, puede tener problemas de desarrollo, de sordera, incluso pueden tener cuadros similares a la parálisis general", añadió.

La experta puso énfasis en la prevención con la penicilina "que es el antibiótico más común, más antiguo y más generalizado en el planeta" y si hay aumento de casos "uno ya piensa que no es una imprudencia, ya forma parte de algo muy dramático".

"El mensaje es que de la sífilis, así como de otras enfermedades de transmisión sexual, tenemos que hablar en todos los ámbitos y tenemos que promover en todos los ámbitos la constancia de testearse cada tanto, estudiarse, observarse, mirarse en la anatomía tanto propia como la del compañero o compañera sexual, cualquier cosa que llame la atención debe ser solucionada por el personal sanitario. Una lesión, no porque no duela, deja de ser importante. Justamente, la lesión de la sífilis es una lesión indolora y entonces no porque no duela deja de ser grave".