24-11-2019

Estrenan obra de teatro contra el abuso infantil en Chimpay

Instituciones públicas y ONGs de Chimpay se unieron hace algunos años en una Mesa Territorial para buscar juntos soluciones a problemáticas sensibles de la comunidad.

El Juzgado de Paz de Chimpay fue uno de los pioneros del grupo y sus instalaciones se convirtieron en un espacio de encuentro, trabajo y proyección que perdura hasta hoy.

El próximo martes 26, la Mesa sale a escena con el estreno de la obra de teatro “El Secreto”, basada en la prevención del abuso sexual infantil. Es una obra creada, producida, dirigida y protagonizada por estudiantes y referentes de las instituciones que participan de la Mesa. La jueza de Paz de Chimpay, Patricia Rosetti, actuará junto a otras 23 personas.

El estreno es a las 20 hs. en la Escuela N° 59. La entrada es libre y gratuita y la obra es apta para todo público.

La Mesa está integrada por profesionales de las Áreas de Salud Mental y Salud Social del Hospital de Chimpay, la Municipalidad, la delegación local de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Comisaría de la Mujer, el Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico de Educación (Etap), las escuelas de la ciudad, la Supervisión de nivel Inicial y Primario, la ONG Mamá Margarita de la Organización Don Bosco y el Juzgado de Paz, además de vecinos y vecinas que individualmente se unieron al grupo de trabajo.

Los comienzos

En 2018, la fuerte presencia de la Mesa en la comunidad motivó a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a acercarse al grupo para invitarlo a participar de un proyecto de prevención del abuso sexual infantil y el embarazo adolescente no deseado.

“La idea nos pareció genial y entonces retomamos un trabajo que había iniciado tiempo atrás la gente de Salud del Hospital local, que consistía en la presentación de una obra de teatro para abordar estos temas. Así surgió, hace poco más de un año, el proyecto 'Cuid-Arte', que fue aprobado enseguida por Nación”, contó la jueza de Paz.

Con los fondos que aportó Nación la Mesa compró todo lo necesario para la obra, como telas para los trajes y telones, remeras para los actores y papelería; contrató al profesor de teatro Pablo Otarzú para coordinar el taller y adquirió insumos para dar la meriendas a los niños y niñas que participaron. Pero además, pensando en futuras iniciativas, la Mesa se equipó con una notebook, una impresora, un proyector con pantalla, una cámara de fotos, ocho micrófonos inalámbricos, un equipo de sonido y un juego de luces. Y alcanzó también para mejorar las instalaciones de un comedor municipal con una campana, dos mesones y vajilla.

En abril de 2019 comenzaron los encuentros semanales de teatro, que fueron enriqueciendo el guión original con reflexiones y ejercicios, y así surgió la versión final de “El Secreto”.

En las próximas instancias del taller se trabajará sobre el eje "embarazo adolescente no deseado".

Los protagonistas

Todos los integrantes de la Mesa participaron del proyecto. Los ensayos y talleres fueron en el edificio del Juzgado de Paz y la obra se presentará en la Escuela Primaria N° 59.

Actúan Patricia Rosetti, jueza de Paz; alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria ESRN N°25 y de la Escuela Primaria N° 59: Lautaro Angulo (8), Lucas Angulo (12), Siomara Coletti (12), Joaquín Gonzáles (12), Camila Pablo (14), Alison Carril (15), Natalia Mora (15), Cielo Zuñiga (16), Axel González (17), Jonathan Pérez (17), Marcos Lobos (17). También el Vicedirector José Luis Hagg y la directora de la primaria, Nery Posse. Estudiantes de Tercer Año hicieron los afiches de promoción de la obra.

En escena también estarán Pilar Zuain, Araceli González y Marcelo Laure. Por el Hospital de Chimpay los psicólogos Mariela Taha, Martín Sogo y Ana Clara Picurio y el Asistente Social Oscar Prada. Desde Belisle se sumaron la Asistente Social Mirta Arcajo y la enfermera Karina Holsinger,

El proyecto “Cuid-Arte”

“En nuestra comunidad local, Chimpay, se ha detectado en los últimos tiempos un aumento significativo de la incidencia de los casos de abuso sexual infantil”, se afirma en los fundamentos del proyecto “Cuid-Arte” que elaboró la Mesa.

“Los niños, niñas o adolescentes no hablan sobre un hecho de abuso sexual muchas veces porque no tienen edad suficiente para comprender lo que está pasando, porque no saben expresar con palabras lo sucedido, porque han sido persuadidos o amenazados para que no hablen, porque creen ser cómplices o provocadores de los hechos, porque piensan que nadie les creerá o que van a ser castigados, porque tienen sentimientos mixtos hacia el agresor, o porque temen la desintegración de la familia, el desprestigio social o económico por su culpa”, sostiene el proyecto.

Esos factores derivan en “años de silenciamiento” de las víctimas, quienes sufren un “daño físico y emocional a largo plazo que puede ser devastador, (...) de irreversibles consecuencias, (...) asociándose con alta frecuencia a intentos de suicidio, depresiones crónicas, repetición de patrones de conducta abusiva o violenta, baja autoestima, etc”, afirma.

La obra “El Secreto” busca evidenciar “patrones de conductas abusivas, transmitir pautas de cuidados del propio cuerpo, enseñar a decir “No” y a buscar ayuda oportuna, fortalecer el auto-concepto y la auto-estima, promover la confianza del niño, niña y adolescente, favorecer sus espacios de diálogos para que puedan expresar sus miedos y dudas”.