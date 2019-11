Noticias

21-11-2019

El impacto de la política bilateral para la fruta

La tensión entre Brasil y Argentina puede afectar el precio de peras y manzanas.

La relación política entre Argentina y Brasil a partir del 10 de diciembre será clave para el resultado de la cosecha 2020. Así lo aseguró Miguel Giacinti, consultor senior y CEO del Centro de Información Frutihortícola Argentina, en una entrevista con LU5 Agro.

Giacinti afirmó que la caída del precio en las últimas temporadas y el alto stock de fruta en frío en el Valle son factores a tener en cuenta, pero el más importante es qué relación tendrán los presidentes Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. "En principio, diría que la posibilidad de recuperación de Brasil como mercado siempre tiene un ingrediente político que puede impactar en la fruticultura local. Es lo que más me preocupa en materia de mercado, más que la recuperación en sí del consumo. Hay que estar alertas a la cuestión política", opinó el consultor.

Giacinti expresó que las dudas en torno a la relación bilateral se trasladaron al precio de la fruta en las últimas seis semanas. "El mercado de Brasil cayó casi 20 por ciento en dólares. En el promedio anual hay una baja de 16 centavos de dólar, pero en las últimas cuatro semanas la caída es de 30 centavos. Esto da una idea de la sensibilidad del negocio de la fruticultura a determinada coyuntura política".

Giacinti advirtió: "No digo que todo sea por cortocircuitos, pero se alinean factores. Obviamente, los importadores brasileños hacen una lectura de los fenómenos de cortocircuitos y prevén que baje el precio por algún grado de conflicto".

En cuanto a la expectativa de venta, consideró que habrá menos fruta de Europa. "En el Valle tenés un inventario no menor a 20 millones de kilos más para exportar que el año pasado. Si tenés más fruta en stock y está la posibilidad de que venga menos fruta a Brasil de Europa. La baja en la cosecha de Europa al menos generaría que no se siga deteriorando el precio en Brasil, pero no hay certezas aún de que esto acontezca".