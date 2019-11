Noticias

02-11-2019

Capacitación en detección precoz del cáncer bucal

Se desarrolla en el Hospital Zonal de Bariloche el segundo módulo de capacitación sobre prevención y detección precoz de cáncer bucal, con la presencia de odontólogos del ámbito público, diferentes zonas sanitarias de la provincia y colegas de Neuquén.

La primera etapa de la capacitación se desarrolló en agosto en General Roca, y el tercero y último taller tendrá lugar nuevamente en Bariloche los primeros días de diciembre.

Los encuentros son organizados por la Coordinación Provincial de Odontología y cuentan con la participación de la especialista Nelly Frascino, quien es jefa del servicio de Estomatología del hospital de Oncología María Curie y la presidente de Fundación para la Asistencia, Docencia e Investigación en Salud (FUNADIS).

En ese marco, la coordinadora provincial de Odontología, Gabriela Quintana, explicó que en la capacitación “hay una instancia donde evaluamos pacientes de la localidad y luego una instancia teórica a realizarse mañana viernes a partir de las 9 y hasta las 17 que es abierta y gratuita para todos los profesionales de la salud tanto del ámbito público como del privado. Se realizará en el Aula Magna del Hospital”.

Asimismo, detalló que participan de la capacitación “profesionales de Neuquén y de nuestra provincia” y que “están representadas todas las zonas sanitarias, Cipolletti, General Roca, Cierra Grande, San Antonio Oeste, Pomona, Río Colorado y Bariloche”.

Por su parte, Frascino remarcó la recepción que tuvo en Río Negro y destacó la posibilidad de enseñar estomatología en esta región. “En todo el mundo la formación del odontólogo está enfocada en el diente, pero la boca tiene tejidos blandos sobre los cuales no hay mucha formación, lo cual es un verdadero problema”, dijo.

“Venimos trabajando en todo el país para entrenar a los profesionales en el chequeo de toda la boca y detectar lo que no es normal. Esto debería ser obligatorio no solo para el odontólogo sino también para el médico y el fonoaudiólogo. El examen de la boca no lleva más de un minuto y consiste en mirar y palpar para detectar cualquier alteración incipiente”, agregó.

Más adelante, la profesional puntualizó que el cáncer de la boca “suele diagnosticarse en estadios muy avanzados, cuando se inicia no duele ni molesta, lo más importante es que se desestima, pero si se encuentra en una instancia inicial se puede curar”

Por último, Frascino explicó que de cada 100 pacientes con cáncer “cinco tienen localización en la boca y en este momento está aumentando en gente joven. El cáncer de boca trae un costo social de aislamiento, de no poder mirarse al espejo, no poder hacer una vida socialmente normal”.

El último módulo de la capacitación tendrá lugar en Bariloche en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Cáncer de Boca el 5 de diciembre.