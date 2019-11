Noticias

17-11-2019

El hijo de Aguiar ingresó al PAMI y generó polémica

Pese a haberse inscripto y cumplir con todos los requisitos, se lo señaló por su apellido.



El hijo del dirigente gremial de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, ingresó como trabajador a las oficinas del PAMI en la ciudad de Roca y generó polémica. Muchos cuestionaron el ingreso del joven y pusieron en duda la contratación. Aguiar respondió que su hijo cumplió todos los requisitos como cualquier otro empleado.

El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma Rodolfo Aguiar salió a defender el puesto laboral conseguido por su hijo Romeo en la delegación local del PAMI.

"Que Romeo haya conseguido trabajo en PAMI es un hecho absolutamente normal y natural que no debiera ser noticia” señaló Aguiar, agregando que “su contratación llegó luego que él se inscribiera y cumpliera con todos los requisitos exigidos por las normas vigentes en esa Institución. Es decir, que cuestionarlo y pretender descalificarlo, teniendo como único argumento su apellido, sienta una discriminación muy grave que bien valdría ser investigada si sucediera. Porque todas las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones” indicó en diálogo con ANRoca.

El sindicalista contó que no existe ninguna diferencia entre esta contratación y las numerosas que se han llevado adelante en este organismo o el resto del Estado nacional.

“En mi caso particular, la tranquilidad es total. Nadie más que nosotros confrontamos fuertemente al gobierno de Macri, a sus funcionarios y políticas de ajuste. El ingreso de Romeo se debe a su búsqueda incansable de trabajo, ya que con anterioridad presentó solicitudes de empleo en otros sectores estatales y también privados” explicó el dirigente.

“Yo lo felicito por no haberse resignado y por las capacidades que me cuentan ya está demostrando en sus primeros días como trabajador de la obra social de los jubilados” dijo Aguiar, remarcando que su hijo “hoy tiene un empleo por ser quien es él y no por su apellido.

“Luego de tanto enfrentamiento con los poderes públicos, le diría que en la vida privada el apellido lo perjudica, más que beneficiarlo”, aseguró.