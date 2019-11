Noticias

14-11-2019

UPCN reclama por atrasos salariales y pide actualizaciones

UPCN reiteró al Ejecutivo provincial y al Consejo de la Función pública su pedido de actualización salarial frente a los atrasos de sueldos «que están cada vez más alejados de los percibidos por los otros dos Poderes del Estado de Río Negro», dice el grem

El sindicato pide que el bono de 5000 pesos forme parte de la base de cálculo para la negociación salarial del año próximo y sobre los alcances del decreto 300, quede asentado en actas que tal adicional solamente fue para aquellos trabajadores (alrededor de 12.000 de un total aproximado de 32.000) que no cobraban ningún tipo de incentivo y «por lo tanto, no se puede considerar un aumento de sueldo para el conjunto de agentes» y pone como ejemplo, que los trabajadores de Salud no cobran el Decreto 300, tampoco el IPROSS, Rentas y otros.

«Esta aclaración es fundamental, en tanto que el gobierno introduce en la base de cálculo actual el porcentual abonado en este sentido», señala UPCN

Agrega que «aún teniendo en cuenta el punto anterior de acceso desigual al Decreto 300 y en caso de que el gobierno sostenga que el aumento en lo que va del año fue del 37% (incluido el bono por única vez y el Decreto 300 que se paga solo a una parte de los agentes), solicitamos que quede especificado claramente en el acta de hoy ese porcentaje que considera el gobierno (37%) más lo acordado hasta diciembre 2019 inclusive, para que la base de cálculo para el año venidero sea el resultado de esas sumas».

También sostiene que el aumento otorgado para el trimestre julio-septiembre fue del 9%. El IPC (Indice de Precios al Consumidor) determinado por la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de Río Negro para el mismo trimestre es del 13,29%. «Por lo tanto solicitamos se incorpore, al margen de la negociación porcentual para el último trimestre (octubre-diciembre), el 4,29% del diferencial restante de acuerdo a lo consignado más arriba», dice el gremio.

Para el aumento respecto de octubre, solicitan que de mínima el estipulado por el IPC provincial del 3,84%, calculando para los dos meses restantes igual porcentaje. Para noviembre el 3,84% y para diciembre el 3,84%. Lo que sumaría un total porcentual para el último trimestre de 2019 del 11,52%.

«Para la actualización salarial este sindicato reclama a la patronal de aquí a diciembre: 4,29 % de actualización del trimestre julio-septiembre; el 11,52 % para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y el total solicitado en esta reunión es del 15,81%», puntualiza UPCN.

Este requerimiento es sin prejuicio de revisión en el mes de enero de 2020, cuando los datos de IPC de noviembre y diciembre estén ya calculados y podamos cerrar el acuerdo en vistas a los índices de todo el año 2019 y al establecimiento de la base de cálculo para el siguiente, a la vez que reclama que el valor de los salarios familiares que son abonados se equiparen al menos a lo abonado a nivel nacional.-

«Solicitamos nuevamente -apunta UPCN- la reconstrucción de la carrera de los agentes (ex Saersa) reincorporados al Estado y también poner en práctica el escalafón laboral previsto en la Ley 3487, en consonancia con la Modernización del Estado», aclara el gremio.