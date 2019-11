Noticias

14-11-2019

Histórica participación del fútbol femenino en los Juegos de la Araucanía

El seleccionado rionegrino aplastó a Los Ríos por 4 a 1 y se metió en semifinales con un agregado importante: ya es el mejor equipo de Argentina en el certamen.

En este sentido se expresó la capitana y autora de tres goles y una asistencia en el partido, Yuliana Sanabria de Cipolletti, quien dijo que “siento felicidad, que se pueda ver al fútbol femenino en los Juegos de la Araucanía es algo grandioso y me llena de orgullo” a lo que agregó que “antes no se les prestaba atención a las chicas y lo que estamos viviendo a nivel nacional y mundial en cuanto a su difusión es inexplicable, me encanta”.

Finalmente la goleadora afirmó que el fútbol es parte de su vida desde muy pequeña y aseguró que “somos un equipazo, tenemos en mente llegar a la final y vamos con todo para adelante sin bajar los brazos porque esto recién empieza”.

En cuanto al resto de las disciplinas en básquet los varones sumaron un nuevo triunfo frente a Los Ríos por 82 a 60 y mañana miércoles a las 9 jugarán el último partido de la zona nada más y nada menos que contra Neuquén en el clásico patagónico. Las damas por otra parte cayeron con Los Lagos 67 a 55 y vencieron a La Araucanía por 48 a 31 y pelearán por el puesto 11.

En vóley la rama femenina superó 3 a 0 a Magallanes y mañana a las 9 chocará con Los Lagos en búsqueda del pase a la siguiente ronda, mientras que la masculina derrotó en sets corridos a Aysén y La Araucanía pero quedó fuera de las semifinales. Caso similar al del seleccionado de fútbol masculino que cayó con Los Ríos por 1 a 0 y tampoco estará en la siguiente instancia.

Los seleccionados de natación por otra parte tuvieron una buena cosecha de medallas: las mujeres se quedaron con la prueba de 4x50 libres, Anna Huusmann y Mora Cantera se llevaron oro y plata respectivamente en 400 libres y bronce y plata en 200 pecho, Martina González y Aixa Recchioni lograron plata y bronce en 100 espalda y Milagros Dávila fue oro en 100 mariposa, mientras que los varones se quedaron con la de presea plateada en 4x50 libres.

El equipo de judo también volvió a sumar medallas, esta vez de la mano de tres viedmenses: Rodrigo Jara y Sabina Serrano fueron oro en 73kg y 57kg respectivamente y Rosario López se llevó la de plata en 63kg.

Finalmente en ciclismo los hombres continúan primeros en la general y las mujeres quintas y mañana desde las 9 cerrarán su participación en el certamen con el circuito callejero.

Uno de los hechos a destacar de la jornada de ayer también fue la reunión de las autoridades del Comité Ejecutivo y Técnico de los Juegos y previo a ello entre las provincias argentinas con el Ente Patagónico Deportivo (EPADE) donde la referente del deporte federado de Río Negro Deporte, Natalia Mildemberger fue elegida para presidir el Comité Técnico.

De esta manera la alegría es general en La Pampa donde los rionegrinos muestran su gran nivel y disfrutan con sus pares argentinos y chilenos a través del deporte.