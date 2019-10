Noticias

03-10-2019

Rege reafirma su compromiso con los Viedmenses

El candidato a Intendente brindó una entrevista televisiva en la que hizo referencia a sus principales propuestas de gestión en caso de ser electo el próximo domingo: “Me gusta la gestión pública y si bien mi carrera es no humanística, yo tengo una inclin

Luego de mencionar que estuvo alejado de la actividad pública desde el año 2011, De Rege indicó que “estar en el sector privado todos estos años me permitió ver las cosas desde otra perspectiva, aprender, sumar. Pero a mí me gusta más lo ejecutivo. Los 4 años que estuve de vicegobernador no quise ir por la reelección porque me gustan más los cargos ejecutivos”.

Uno de los temas principales que mencionó De Rege como prioridad de gestión tiene que ver con los derrames cloacales. “Algunos tienen 2 o 3 años de antigüedad. Cuando el 2003 me fui del DPA no había ningún derrame en forma permanente. Hoy hay 18 y eso se debe a que Aguas Rionegrinas se llevó un camión vactor que estaba en Viedma. Lo llevaron a Roca y nos quedamos sin tareas de mantenimiento”, sostuvo.

“Hace unos días estuve entre el Barrio 20 de junio y América y en el medio de los dos hay 60 m de largo por 10 m ancho de un derrame cloacal y no ha llovido. No se le puede echar la culpa a la lluvia, es líquido cloacal y eso es algo que no puede suceder. Me comprometo después del 6 de octubre a hacer lo que sea para solucionar ese problema. Los Viedmenses no podemos permitir que se lleven el camión”, expresó el ex vicegobernador.

También habló de lo que significa comenzar una nueva etapa en Viedma. “Si bien yo soy radical, en nuestra fuerza hay gente de muchos partidos. Se vota una forma de ver Viedma. Ahora iniciamos una nueva etapa con un nuevo gabinete. Yo no tengo compromiso con nadie. Va a haber nuevos funcionarios y nuevos objetivos, cuidando lo que se logró en el pasado pero sumando cosas nuevas”, afirmó De Rege.

Y continuó diciendo que es “necesario mejorar los servicios que presta el municipio como la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles, seguir asfaltando y el barrido. Son cosas que tienen que mejorar día a día y que el intendente tiene que seguir de cerca. Hay que andar mucho por la calle y ajustar los temas en el día a día”.

Hizo un apartado en la entrevista para hablar de una de sus prioridades: “Tenemos que hacer un plan de desarrollo turístico, una parte relacionada con la difusión y otro con las potencialidades que tenemos como nuestras playas accesibles, el turismo religioso, el de convenciones. Tenemos muchos componentes en función del rio y más de 100km de costa marítima que tenemos que poner en valor”.Y agregó que “está faltando la difusión en los medios de comunicación como hizo Las Grutas que no la conocía nadie y hoy la conoce casi todo el país. No solo llegar a los operadores sino a los que consumen, a los turistas. Puerto Madryn hace 40 años no tenía turistas y hoy vive del turismo y la pesca”.

“Le consulté a más de 10 expertos en turismo y gente que está en el tema y lo ven viable. Para generar un puesto de trabajo en la industria se necesitan millones de pesos y para generar un puesto de trabajo en turismo podés hacerlo con una combi que ya significa un puesto de trabajo o una tropilla de caballos”, expresó con respecto a la importancia del turismo en la generación de empleo.

Por último, opinó: “Creo que nosotros podemos hacer de Viedma una ciudad linda, no solo desde lo estético sino desde lo que significa vivir acá. Y yo ya he demostrado con gestión que lo puede hacer. Todos conocen lo que hice en el pasado y eso es muy importante”.