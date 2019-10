Noticias

25-10-2019

Salud Ambiental y Fiscalización renovaron su flota de vehículos

El Ministerio de Salud sumó cuatro nuevos vehículos que permitirán mejorar el traslado de empleados para realizar auditorías y controles en distintos puntos de la provincia.

Se trata de camionetas marca Nissan Frontier y Renault que serán destinadas a la zona Andina, al Alto Valle Oeste, y dos a la zona Atlántica. Además el programa Redes entregó un cuatriciclo para el Centro de Atención Primaria de la Salud del balneario El Cóndor, dependiente del Hospital Zatti de Viedma.

Las nuevas unidades que serán utilizadas en las actividades programadas por las coordinaciones de Salud Ambiental y Fiscalización Sanitaria en toda la provincia fueron entregadas por el ministro de Salud, Fabián Zgaib, y demandaron una inversión de $4.211.300.

En este sentido, el coordinador de Salud Ambiental, Marcos Seleiman, explicó que “los vehículos son necesarios porque es un área que realiza controles de Zoonosis; auditorias alimentarias a empresas productoras de alimentos, vigilancia alimentaria, estudios epidemiológicos de brotes de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAs)”.

“Además, desde el área se realizan control de equipos de Rayos X, tomógrafos, equipos laser, resonadores públicos y privados; control de generadores y no Generadores de Residuos Especiales de Salud (RES) públicos y privados”, añadió.

Las camionetas serán utilizadas en conjunto con la Coordinación de Fiscalización Sanitaria para realizar las auditorias a diferentes centros de atención médica públicos y privados, geriátricos, sanatorios, hospitales, clínicas, consultorios particulares, etc.

En cuanto a la distribución, Marcos Seleiman señaló que “un vehículo se destinará a la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) de la zona Andina, otro a la zona Alto Valle Oeste, y dos se destinarán a la Zona Atlántica”.

La camioneta que recibirá la URESA de San Carlos de Bariloche será una Pick Up Cabina Doble Nissan Frontier; la de Cipolletti una Pick Up Cabina Doble Renault Duster Oroch; y se destinará para Viedma una Pick Up Cabina Doble Nissan Frontier y una Pick Up Cabina Doble Renault Duster Oroch.