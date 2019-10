Noticias

24-10-2019

Autorizaron salidas transitorias a condenado por homicidio culposo

El juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos autorizó este miércoles la incorporación del imputado Oscar De Piano al régimen de salidas transitorias, luego de una audiencia en la que todas las partes -defensa, fiscalía y querella- estuvieron de acuerdo en el

El juez dispuso que la primera salida podrá ser antes de fin de octubre, por un plazo máximo de 24 horas. De Piano deberá ser buscado y regresado al Establecimiento de Ejecución Penal de Roca por su pareja, quien fue designada como tutora y responsable del control de las salidas. En noviembre, bajo las mismas condiciones de ser retirado y regresado por la tutora, tendrá dos salidas: una de 24 horas y una de 48 horas. Y en diciembre se le permitirá una primera salida sin tutela.

El juez estableció los requisitos para mantener el beneficio: no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, disponiéndose para su cumplimiento la realización de controles sorpresivos; no participar de reuniones con personas que puedan llevar al imputado a violentar las pautas de conducta y no conducir ningún vehículo con motor, entre otros.

El magistrado explicó a la tutora en la audiencia su responsabilidad para regresar a horario al Penal luego de cada salida, advirtiendo que las llegadas tarde injustificadas derivarán en la pérdida del beneficio.

Cabe señalar que el fiscal Miguel Fernández Jahde y la parte querellante, representada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, coincidieron con la Defensa, ejercida por los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, en que De Piano ya cumple con todos los requisitos legales para la obtención del beneficio de salidas que prevé la Ley de Ejecución de Penas N° 24.660, por lo que no se opusieron. El hombre ha cumplido más de la mitad de la condena de prisión, tiene altas calificaciones (9 y 7 puntos) según las evaluaciones del Servicio Penitenciario y están los informes favorables desde el Establecimiento Penitenciario que recomiendan su incorporación al régimen de salidas transitorias.

La parte querellante, sin embargo, solicitó algunas condiciones. Propuso que se designe un tutor no familiar como garante de las salidas, que se realicen controles toxicológicos periódicos al imputado y que las salidas que se concedan sean las mínimas legales.

Más allá de lo expresado por el abogado que representa sus intereses, en la audiencia hicieron uso de la palabra el querellante, marido de la víctima, y los padres de la mujer fallecida, quienes manifestaron disconformidad con el régimen legal vigente (Ley 24.660) y el proceso judicial.



El hecho

En abril de 2018 un Tribunal integrado por los jueces Alejandro Pellizzón, Daniel Tobares y Emilio Stadler condenó por unanimidad al imputado Oscar De Piano como autor del “homicidio culposo agravado” del que resultó víctima la ciudadana Claudia Segura. A la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva el Tribunal sumó la inhabilitación por el término de 10 años para conducir cualquier tipo de vehículo automotor y las costas del proceso.

El siniestro vial ocurrió En Roca la mañana del 17 de enero de 2017 en la avenida Viterbori, a unos 220 metros al sur del llamado “paseo del Bicentenario”, cuando la víctima conducía una motocicleta de 110 cc y el imputado iba al mando de un Volkswagen Vento.