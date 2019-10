Noticias

23-10-2019

BARILOCHE

Piden congelar boleto ante posible recuperación de subsidios

Unidos por Bariloche le solicitó al Intendente Gennuso que no autorice el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros hasta que se defina la política de subsidios al transporte del nuevo gobierno nacional.

A través de una nota firmada por Andrea Galaverna y Julio Accavallo, referentes de Unidos por Bariloche, le pidieron a Gustavo Gennuso que no autorice el aumento del boleto mínimo “hasta que se defina la política de subsidios al transporte público del nuevo gobierno nacional, también indicaron que “la suba significaría otorgarle un margen de ganancia desmedido a la empresa y afectaría gravemente a los usuarios que no pueden afrontar el pago de un pasaje mínimo a un valor de $41”.

Asimismo le plantean al Intendente que “durante el año 2019 la quita de subsidios del gobierno nacional de Mauricio Macri a las empresas de transporte, provocó a nivel local que esos recursos fueran cubiertos por el gobierno provincial, el municipal y por los usuarios a través del aumento del precio del boleto”.

“Entendemos que no se debe aumentar el precio del pasaje solicitado por la empresa Mi Bus, ya que si la formula Alberto Fernández – Cristina Fernández son los ganadores de la elección nacional se restablecería una política federal de subsidios como ya adelantó públicamente el candidato del Frente de Todos” continúan explicando en la nota los dirigentes de Unidos.

En la presentación realizada al Intendente transcribieron las recientes declaraciones públicas del candidato presidencial Alberto Fernández que afirmó:"el transporte público es una cuestión de federalismo, ¿por qué los porteños tenemos subsidiado el transporte y el resto de la Argentina no?", cuestionó Fernández. Y reafirmó: "A los porteños sí les subsidian, a la sociedad más ampulosa, que tiene el ingreso per cápita más alto de la Argentina, a ellos sí les subsidian, porque ahí gobiernan ellos ¿y el resto del país cómo funciona?".

El candidato del Frente de Todos también expresó "la verdad es que esa desigualdad me parece intolerable y claro que hay que corregirla. Ahora, no puede ser que Buenos Aires tenga todo subsidiado por temor a que cuando aumenten la tarifa en Buenos Aires, te aparezcan los diarios porteños a hacer lío y como nadie se interesa por lo que paga un habitante de Paraná por el colectivo o un habitante de Santa Fe, o de la ciudad de Córdoba, nadie se preocupe", sentenció. Y concluyó: "eso a mí me parece un espanto, y eso es lo que tenemos que resolver de inmediato, porque son decisiones políticas".

Finalizan la nota a Gennuso planteando que “por estas razones creemos que el gobierno municipal no debe resolver el tema hasta que se defina la elección nacional y en el caso que triunfe la fórmula Alberto Fernandez - Cristina Fernandez del Frente de Todos debe esperar que se implemente una nueva política que restablezca los subsidios al transporte en todo el país y se alivie la grave situación social que atraviesa el pueblo argentino”.