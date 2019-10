Noticias

Weretilneck: "Dejamos sentadas las bases para que Conesa pueda ser protagonista"

Un año más reunió a los vecinos de General Conesa en las calles para celebrar su tradicional aniversario. Esta vez, con un número especial: 150 años. El gobernador, Alberto Weretilneck, acompañó a la comunidad junto a la intendenta, Alejandra Mas.

“El aniversario de un pueblo es un día de encuentro para aquellos que siempre hacen lo necesario para vivir en una comunidad en paz. Por esto es que quiero felicitarlos: por lo que han construido y están haciendo, que es que Conesa sea una de las ciudades de la provincia donde más se cuidan, protegen y trabajan en conjunto, teniendo un proyecto para la niñez, la adolescencia y los abuelos”, manifestó el Mandatario.

En este sentido, expresó: “Ustedes, más allá de los desafíos que les ha planteado la historia, todos los años dan lo mejor de sí para que Conesa esté mejor. Y por este motivo es que quiero agradecerles lo que nos permitieron construir juntos”.

“Es así como dejamos sentadas las bases para que en el futuro Conesa pueda ser protagonista de grandes noticias y novedades provinciales”, destacó Weretilneck.

Por último, agradeció la paciencia, ayuda y comprensión de los vecinos y pidió disculpas “por si en algún momento desde la Provincia sintieron que no fueron escuchados o si no nos entendimos. No fue por incumplimiento de nuestros deberes, sino porque las circunstancias no lo han permitido”.