13-10-2019

En Río Negro no hay casos positivos de sarampión

La cartera provincial informó que no hay casos detectados en Río Negro. De todos modos cumplen "vigilancia epidemiológica". Informan a la población los cuidados a tomar y se resalta la necesidad de cumplir con los calendarios de vacunación.

El gobierno rionegrino destacó que la provincia no cuenta con casos positivos de sarampión notificados, pero ejecuta acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica, para evitar la circulación del virus en el área.

“A raíz de que hace un mes comenzaron a aparecer seguido casos de Sarampión en Argentina, de los cuales 28 de ellos positivos, se tomaron algunas decisiones a nivel nacional y jurisdiccional también, porque la provincia de Buenos Aires es la que está teniendo casos en este momento”, explicó Marcela González, coordinadora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Río Negro.

Agregó que “las provincias que no tenemos casos confirmados por laboratorios, como es el caso de Río Negro, si tenemos muchas acciones para hacer. En primer lugar, incentivar a toda la población a que vaya y consulte que vacunas les están faltando. En el caso, del cumplimiento del calendario, los niños de 12 meses y de 5 a 6 años son los que tienen que tener sus dosis aplicadas”.

En este marco, se recomienda al equipo de Salud público y privado, acreditar dos dosis de vacuna Doble y Triple Viral, para estar adecuadamente protegido; o contar con serología igg positiva para sarampión y rubeola.

González indicó que “estamos cumplimentando la vacunación del personal de salud, tienen que tener dos dosis. Además, todas aquellas personas que nacieron después del año 1965, que hoy tienen 54 años o menos, se les ofrece una dosis de triple viral extra”.

Esta vacuna es obligatoria y está contenida en Calendario Nacional de Vacunación, por lo tanto, es necesario verificar y completar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad.

Además, a los residentes en Argentina que viajen al exterior, se les recomienda verificar que el esquema de vacunación contra el sarampión esté completo para la edad, según el Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

En el caso de viajar con niños de seis a 11 meses a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, al año de vida y al ingreso escolar.

En niños menores de seis meses de vida, se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada.

Finalmente, intensificar la vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática. Para poder proceder a realizar las acciones de control, se debe notificar al snvs 2.0 (SISA), todo caso de fiebre más exantema asistido en efectores públicos o privados.

Se considera caso sospechoso, al paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38ºc) y exantema, o cualquier caso en que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubéola.