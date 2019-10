Noticias

01-10-2019

VIEDMA

Llevan a juicio a la mujer implicada en el crimen de Ángel Ríos

Hoy comenzará el proceso oral contra la única mujer imputada por el homicidio de Ángel Ríos, sucedido el 26 de junio de 2014 en un lavadero de autos de Viedma. La mujer implicada al momento del hecho era menor de edad.

En la causa, ya dos de los tres culpables fueron llevados a juicio oral por el fiscal Brogña, quien logró una condena de 18 años contra Ezequiel Juárez y Ezequiel Pérez, quedando apartada del proceso por tener 17 años y ser menor para la justicia Y.M, quien fue cómplice del asesinato.

“Ella estuvo todo el tiempo con Juárez y Pérez merodeando por el lavadero donde se encontraba Ángel. Se movían en un Ford K blanco y las cámaras y testigos la ubican por la zona todo el tiempo”, refirió el hermano de Ángel quien agregó que “una testigo estaba presente cuando intentaron entrar la primera vez y se escuchó a la supuesta menor alentando a sus cómplices para que cometieran el robo”, había contado a este medio en declaraciones realizadas en el mes de mayo.

“Ella sabía que robarían en ese lugar, sabía que había un hombre solo y desprotegido. También sabía que sus secuaces tenían un arma cargada y lista para usar si era necesario con tal de cometer su objetivo, sabiendo que podía llegar a terminar todo como terminó con Ángel asesinado cobardemente”.

“¿Si ella, no hubiese sabido como dice, que no se imaginó que pasaría esto, que ni siquiera sabía que iban a robar, por qué no se fue en el momento que quedó sola en el auto?”, no se fue porque sabía que Juárez y Pérez, con un arma de fuego robarían y si algo salía mal matarían como lo hicieron”.

En el mes de mayo, había un fuerte trascendido de que la mujer sea juzgada por intermedio de un juicio abreviado, cuestión a la que la familia de Ríos se niega rotundamente.

Finalmente, mañana comenzará el proceso que tiene en principio programada tres audiencias de las cuales habrá en la jornada del lunes 9 testigos. Mientras que el 2 de octubre se concretarán las testimoniales de tres personas más.