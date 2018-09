Noticias

28-09-2018

La Feria Provincial del Libro, a través de los ojos de los más jóvenes

Inició este martes en Ingeniero Jacobacci la tercera edición de la Feria Provincial Itinerante del Libro y Semana de las Artes, en la que además de la variedad de actividades culturales, se busca resaltar la participación de los jóvenes.

Los estudiantes fueron los principales protagonistas en estas jornadas, con el desarrollo de actividades de promoción de lectura y escritura. En la localidad anfitriona, se llevaron a cabo talleres de crónica periodística organizados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que brindaron distintas herramientas para realizar redacciones.

En este marco, el programa “A través de sus ojos” tiene como resultado la producción juvenil, que muestra sus sensaciones y pareceres. Uno de los ejemplos es Efrain Rua, quien cursa el cuarto año del CET N°26 y realizó la crónica del día de la inauguración de la feria titulada “Luna de primavera”. Su profesora guía fue Natalia Velásquez.

LUNA DE PRIMAVERA

Transcurre la quinta tarde de la primavera, las agujas del reloj marcan 17:30 y yo me encuentro parado entre las calles Libertad y Seler; siento como las hojas que nuestro tenaz viento corren por las calles como participando de una carrera, entonces en un soplo se abren las puertas de la esperada “Feria del libro”.

Mis pies me arrastran a ingresar al gimnasio y observo que los puestos se posicionaron en forma de pasillo, en el centro se despliega un gran escenario que anuncia el inicio de un gran evento y mis ojos no dejan de lado la ornamentación, los stands y las personas que se encuentran allí. Uno de esos carteles logra captar mi atención y es ese que simula ser un libro en forma de paraguas, entonces me pregunto: ¿paraguas de qué? Y rápidamente lo asocio con paraguas ante la ignorancia, que dejan caer experiencias, saberes, anécdotas y misterios. Las mesas de los stands que se encuentran adentro están llenas de palabras que permiten a mis ojos ser testigo de todo lo que expresan, enuncian lo que diferentes personas desean mostrar en sus obras, visualizan múltiples pensamientos e ideologías ante distintos temas y es ahí cuando pienso en el esfuerzo que se hace en cada evento para lograr la participación de cada ciudadano y en este caso de cada editorial o librería.

Más tarde ante tanto asombro "inherente", decido preguntar a algunas de las personas de los stands ¿Cómo fue que llegaron hasta aquí? Y la verdad fue absolutamente grato escuchar a aquellas voces que representaban por un lado a esas que tomaron la situación apresuradamente y otras que venían más preparados, ambas con el deseo de ofrecer lo mejor, en síntesis pienso que son personas lindas y compañeras como dicen acá, resalto que todas tienen una energía estupenda, se nota la calidez en su trato y como así también logro detectar cierto nerviosismo.

Luego de pasar por los stands, veo que se inicia con el desarrollo del programa, en un principio sale una anciana, parecía que todo me llevaba a pensar en una obra de teatro, pero no fue así, era la presentación de cuentos no contados. En un momento las que llevaban adelante esta presentación invitaron a participar a los que estaban presentes, fue emocionante ver como los chiques del Centro “Juntos para crecer” y los niñes presentes participaron y entregaron lo mejor al público. Seguidamente el Ingeniero Civil Alejandro Lezcano Larreguy presenta su obra “Símbolo Fuego” comienza contando un poco su vida personal, agradece a las personas que estaban y comenta muy brevemente de lo que hablaba su novela. Sigo caminando por los stands, mientras me detengo a ver como personas de diversas edades intentan marcar los pasos de tango, se distingue la risa, la complicidad y el disfrute de todes, también el profe se esmera por dejar algo en sus bailarines.

Al finalizar la tarde - noche con la luna en su plena luminosidad y al compás de la música de trasfondo se oye varios sonidos, contemplo que todo lo experimentado marcaba el comienzo del cronograma de actividades de la feria del libro, aturdido entre ruidos, bullicios y sonidos decido encaminar hacia la salida del gimnasio y de repente mi mente se llena de intriga sobre lo que pasara en los días posteriores.

Ya en la calle, viendo la vereda en el suelo viene a mi mente la siguiente frase “Todos eligen el pavimento por conformismo, pero es ahí donde las flores no crecen” y analizo como a veces nos quedamos con tan poco pudiendo aprender día a día algo más. Vivir, nutrirnos y experimentar son cosas nuevas que estos eventos nos ofrecen con el fin de que nuestro pensamiento crezca.